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Дилеры предупредили о новых ценах на автомобили
Дилеры предупредили о новых ценах на автомобили - 25.03.2024, ПРАЙМ
Дилеры предупредили о новых ценах на автомобили
Российские дилеры начали получать автомобили 2024 года выпуска, стабилизация цен на них возможна, а вот снижение маловероятно. Об этом сообщает агентство... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:45+0300
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авто
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские дилеры начали получать автомобили 2024 года выпуска, стабилизация цен на них возможна, а вот снижение маловероятно. Об этом сообщает агентство "Автостат".Директор департамента продаж новых автомобилей "РОЛЬФ" Николай Иванов отметил, что цены на новые транспортные средства зависят от конъюнктуры рынка."Ожидаем инертную цепочку: сначала подорожают машины, ввезенные по параллельному импорту, потом автомобили с пробегом. И затем уже официальные дистрибьютеры выровняют рынок", - добавил он.По мнению замгендиректора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, стоимость машин будет корректироваться вверх на два - три процента. Однако директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский считает, что корректировка цен на авто, ввезенных в Россию официально, будет незначительной.
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авто, россия
Дилеры предупредили о новых ценах на автомобили
"Автостат": российские дилеры начали получать автомобили 2024 года по новым ценам
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Российские дилеры начали получать автомобили 2024 года выпуска, стабилизация цен на них возможна, а вот снижение маловероятно. Об этом сообщает агентство "Автостат"
.
Директор департамента продаж новых автомобилей "РОЛЬФ" Николай Иванов отметил, что цены на новые транспортные средства зависят от конъюнктуры рынка.
"Ожидаем инертную цепочку: сначала подорожают машины, ввезенные по параллельному импорту, потом автомобили с пробегом. И затем уже официальные дистрибьютеры выровняют рынок", - добавил он.
По мнению замгендиректора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, стоимость машин будет корректироваться вверх на два - три процента. Однако директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский считает, что корректировка цен на авто, ввезенных в Россию официально, будет незначительной.