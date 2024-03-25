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Киргизия обсудит с "Газпромом" поставки газа на следующие годы
Киргизия обсудит с "Газпромом" поставки газа на следующие годы - 25.03.2024, ПРАЙМ
Киргизия обсудит с "Газпромом" поставки газа на следующие годы
Представители "Газпрома" приедут в Киргизию 27-28 марта для обсуждения вопросов поставок газа на следующие годы, будет рассматриваться объем от 500 миллионов... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T11:33+0300
2024-03-25T11:33+0300
2024-03-25T11:33+0300
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СОЧИ, 25 мар - ПРАЙМ. Представители "Газпрома" приедут в Киргизию 27-28 марта для обсуждения вопросов поставок газа на следующие годы, будет рассматриваться объем от 500 миллионов "кубов" и выше, заявил замминистра энергетики страны Талайбек Байгазиев. "Буквально 27-28, то есть уже послезавтра, приезжает представительство "Газпрома", по поставкам газа на будущие года. Уже будем рассматривать от полумиллиарда кубов и выше", - сказал он журналистам. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".
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Энергетика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Газпром, Новости
Киргизия обсудит с "Газпромом" поставки газа на следующие годы
Байгазиев: Киргизия обсудит с "Газпромом" поставки газа объемом от 500 млн "кубов"
СОЧИ, 25 мар - ПРАЙМ. Представители "Газпрома" приедут в Киргизию 27-28 марта для обсуждения вопросов поставок газа на следующие годы, будет рассматриваться объем от 500 миллионов "кубов" и выше, заявил замминистра энергетики страны Талайбек Байгазиев.
"Буквально 27-28, то есть уже послезавтра, приезжает представительство "Газпрома", по поставкам газа на будущие года. Уже будем рассматривать от полумиллиарда кубов и выше", - сказал он журналистам.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".