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ЦБ рекомендовал списать долги погибших при теракте в "Крокусе"

ЦБ рекомендовал списать долги погибших при теракте в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал списать долги погибших при теракте в "Крокусе"

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", также банк рекомендовал кредиторам... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T13:58+0300

2024-03-25T13:58+0300

2024-03-25T14:52+0300

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банки

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", также банк рекомендовал кредиторам оказывать необходимую поддержку пострадавшим при теракте, вплоть до полного списания долга, сообщает регулятор."Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников", - говорится в сообщении."Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах", - добавляет регулятор.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

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банки, крокус сити холл