Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ - 25.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240325/npz-846676202.html
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ - 25.03.2024, ПРАЙМ
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
Служба безопасности Украины причастна к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил глава структуры Василий Малюк. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:01+0300
2024-03-25T12:01+0300
спецоперация на украине
нпз
россия
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/18/827761800_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_9aaa992743e516a25e8a39b4e22da260.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины причастна к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил глава структуры Василий Малюк."Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки", - написал он в Telegram.Малюк назвал, в том чсиле, Крымский мост, корабли в Черном море и нефтерперерабатывающие заводы.Ранее издание Financial Times писало, что Вашингтон из опасений роста цен на нефть запретил Киеву бить по российским энергообъектам. Позднее 22 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что страна получила такой приказ.
https://1prime.ru/20240322/indiya-846574051.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/18/827761800_33:0:942:682_1920x0_80_0_0_c2fd17034a28f0290f9312ce5a247a36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нпз, россия, сбу
Спецоперация на Украине, НПЗ, РОССИЯ, СБУ
12:01 25.03.2024
 
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ

Малюк: более двух лет СБУ наносит удары по российским целям, включая НПЗ

%НПЗ
%НПЗ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины причастна к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил глава структуры Василий Малюк.
"Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки", - написал он в Telegram.
Малюк назвал, в том чсиле, Крымский мост, корабли в Черном море и нефтерперерабатывающие заводы.
Совкомфлот возможно приватизирует 25% акций в следующем году
Все компании из Индии отказались от импорта нефти "Совкомфлотом", пишут СМИ
22 марта, 12:30
Ранее издание Financial Times писало, что Вашингтон из опасений роста цен на нефть запретил Киеву бить по российским энергообъектам. Позднее 22 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что страна получила такой приказ.
 
Спецоперация на УкраинеНПЗРОССИЯСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала