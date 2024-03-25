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Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ - 25.03.2024, ПРАЙМ
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
Служба безопасности Украины причастна к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил глава структуры Василий Малюк. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:01+0300
2024-03-25T12:01+0300
2024-03-25T12:01+0300
спецоперация на украине
нпз
россия
сбу
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины причастна к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил глава структуры Василий Малюк."Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки", - написал он в Telegram.Малюк назвал, в том чсиле, Крымский мост, корабли в Черном море и нефтерперерабатывающие заводы.Ранее издание Financial Times писало, что Вашингтон из опасений роста цен на нефть запретил Киеву бить по российским энергообъектам. Позднее 22 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что страна получила такой приказ.
https://1prime.ru/20240322/indiya-846574051.html
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нпз, россия, сбу
Спецоперация на Украине, НПЗ, РОССИЯ, СБУ
Глава СБУ признал причастность своей службы к ударам по российским НПЗ
Малюк: более двух лет СБУ наносит удары по российским целям, включая НПЗ
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Служба безопасности Украины причастна к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил глава структуры Василий Малюк
.
"Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки", - написал он в Telegram.
Малюк назвал, в том чсиле, Крымский мост, корабли в Черном море и нефтерперерабатывающие заводы.
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Ранее издание Financial Times писало, что Вашингтон из опасений роста цен на нефть запретил Киеву бить по российским энергообъектам. Позднее 22 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что страна получила такой приказ.