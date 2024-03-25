https://1prime.ru/20240325/polexit-846686631.html
Смертельная удавка Брюсселя. В Польше всерьез заговорили о выходе из ЕС
Смертельная удавка Брюсселя. В Польше всерьез заговорили о выходе из ЕС - 25.03.2024, ПРАЙМ
Смертельная удавка Брюсселя. В Польше всерьез заговорили о выходе из ЕС
Большинство граждан Польши ошибаются – они уверены, что Евросоюз сулит им одни блага, но на самом деле это иллюзия, заявил в интервью изданию Myśl Polska... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:49+0300
2024-03-25T15:49+0300
2024-03-25T15:49+0300
политика
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Большинство граждан Польши ошибаются – они уверены, что Евросоюз сулит им одни блага, но на самом деле это иллюзия, заявил в интервью изданию Myśl Polska писатель-документалист Томаш Цукерник.Писатель раскритиковал популярный способ подсчета выгод, которые республика якобы получает от членства в экономическом блоке. Если подсчитать все деньги, переданные Брюсселем и все взносы Варшавы, переданные в кассу ЕС, получается, что за двадцать лет Польша заплатила один злотый, а получила три. Но это обманчивая выгода — сальдо дотаций и взносов — это всего лишь два процента польского ВВП, и не оказывает существенного влияния на экономику республики."Европейский Союз был бюрократическим молохом еще в 2004 году, когда мы в него вступали. Но ситуация с каждым годом усугубляется тем, что Брюссель все активнее вмешивается в экономику стран", — считает Цукерник. И основной ущерб еще впереди — это правила "Зеленого курса", запрещающие автомобили с двигателем внутреннего сгорания, работающие на ископаемом топливе котлы, а также газовые плиты.При этом никакого мощного рывка вперед республика не получила, считает писатель. Согласно исследованиям, Польша не сможет догнать немцев даже к середине столетия, а ростом благосостояния Варшава обязана не грантам ЕС или тем более его стандартам, а исключительно трудолюбию поляков.Кроме того, ЕС методично движется к созданию централизованного сверхгосударства, и никакие выборы на это не повлияют. На взгляд Цукерника, единственным спасением в сложившейся ситуации может быть выход из ЕС, так называемый Полексит.Польская республика с 12 марта 1999 года является членом НАТО, с 1 мая 2004 года — член Европейского союза, а 21 декабря 2007 года вошла в Шенгенскую зону. К европейскому содружеству вместе с Польшей присоединились Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения.Зеленая сделка Европейского Союза или зеленый курс — это план по декарбонизации экономики ЕС к 2050 году и стимулированию усилий по борьбе с изменением климата.Полный текст интервью читайте на ИноСМИ >>>
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польша, брюссель
Политика, ПОЛЬША, БРЮССЕЛЬ
Смертельная удавка Брюсселя. В Польше всерьез заговорили о выходе из ЕС
Писатель Цукерник: Польша может избежать падения в пропасть, только выйдя из ЕС
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Большинство граждан Польши ошибаются – они уверены, что Евросоюз сулит им одни блага, но на самом деле это иллюзия, заявил в интервью изданию Myśl Polska
писатель-документалист Томаш Цукерник.
Писатель раскритиковал популярный способ подсчета выгод, которые республика якобы получает от членства в экономическом блоке. Если подсчитать все деньги, переданные Брюсселем и все взносы Варшавы, переданные в кассу ЕС, получается, что за двадцать лет Польша заплатила один злотый, а получила три. Но это обманчивая выгода — сальдо дотаций и взносов — это всего лишь два процента польского ВВП, и не оказывает существенного влияния на экономику республики.
"Европейский Союз был бюрократическим молохом еще в 2004 году, когда мы в него вступали. Но ситуация с каждым годом усугубляется тем, что Брюссель все активнее вмешивается в экономику стран", — считает Цукерник. И основной ущерб еще впереди — это правила "Зеленого курса", запрещающие автомобили с двигателем внутреннего сгорания, работающие на ископаемом топливе котлы, а также газовые плиты.
При этом никакого мощного рывка вперед республика не получила, считает писатель. Согласно исследованиям, Польша не сможет догнать немцев даже к середине столетия, а ростом благосостояния Варшава обязана не грантам ЕС или тем более его стандартам, а исключительно трудолюбию поляков.
Кроме того, ЕС методично движется к созданию централизованного сверхгосударства, и никакие выборы на это не повлияют. На взгляд Цукерника, единственным спасением в сложившейся ситуации может быть выход из ЕС, так называемый Полексит.
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Польская республика с 12 марта 1999 года является членом НАТО, с 1 мая 2004 года — член Европейского союза, а 21 декабря 2007 года вошла в Шенгенскую зону. К европейскому содружеству вместе с Польшей присоединились Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения.
Зеленая сделка Европейского Союза или зеленый курс — это план по декарбонизации экономики ЕС к 2050 году и стимулированию усилий по борьбе с изменением климата.