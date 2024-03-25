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Варшава признала: Польша не рискнула бы сбивать российскую ракету - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Варшава признала: Польша не рискнула бы сбивать российскую ракету
Варшава признала: Польша не рискнула бы сбивать российскую ракету - 25.03.2024, ПРАЙМ
Варшава признала: Польша не рискнула бы сбивать российскую ракету
Польские военные заявили, что не смогли бы сбить ракету, которая, по их утверждению, нарушила воздушное пространство республики, сообщает wPolityce. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:57+0300
2024-03-25T12:57+0300
спецоперация на украине
польша
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Польские военные заявили, что не смогли бы сбить ракету, которая, по их утверждению, нарушила воздушное пространство республики, сообщает wPolityce.Траектория движения снаряда, залетевшего ранним утром 24 марта в польское воздушное пространство, была под наблюдением военных, рассказал местным СМИ представитель оперативного командования Вооруженных сил республики подполковник Яцек Горышевский.Объект наблюдения, который польские военные называют российской ракетой, был замечен около четырех утра над поселением Осердув (Люблинское воеводство). Но его полет был коротким – всего полминуты. Поэтому не было необходимости ее сбивать, хотя объект и находился в зоне действия наземных огневых средств, отметил Горышевский."Так что о том, чтобы их здесь сбили, не могло быть и речи, - сказал подполковник. - О какой-либо интервенции нашими боевиками также не могло быть и речи, поскольку она не продвигалась вглубь территории нашей страны".Ракета двигалась со скоростью почти восемьсот километров в час на высоте менее полукилометра. Поляки, по их словам, догадывались, где она покинет воздушное пространство республики. Он признал, что дальняя авиация РФ была активна с раннего утра. По меньшей мере тринадцать самолетов Ту-95 выпустили крылатые ракеты в сторону Украины.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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польша, россия, сво
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, РОССИЯ, СВО
12:57 25.03.2024
 
Варшава признала: Польша не рискнула бы сбивать российскую ракету

wPolityce: польские военные не смогли бы сбить якобы залетевшую из России ракету

© CC BY 2.0 / Radek KucharskiДворец Бельведер в Варшаве, Польша
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© CC BY 2.0 / Radek Kucharski
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Польские военные заявили, что не смогли бы сбить ракету, которая, по их утверждению, нарушила воздушное пространство республики, сообщает wPolityce.
Траектория движения снаряда, залетевшего ранним утром 24 марта в польское воздушное пространство, была под наблюдением военных, рассказал местным СМИ представитель оперативного командования Вооруженных сил республики подполковник Яцек Горышевский.
Объект наблюдения, который польские военные называют российской ракетой, был замечен около четырех утра над поселением Осердув (Люблинское воеводство). Но его полет был коротким – всего полминуты. Поэтому не было необходимости ее сбивать, хотя объект и находился в зоне действия наземных огневых средств, отметил Горышевский.
"Так что о том, чтобы их здесь сбили, не могло быть и речи, - сказал подполковник. - О какой-либо интервенции нашими боевиками также не могло быть и речи, поскольку она не продвигалась вглубь территории нашей страны".
Ракета двигалась со скоростью почти восемьсот километров в час на высоте менее полукилометра. Поляки, по их словам, догадывались, где она покинет воздушное пространство республики. Он признал, что дальняя авиация РФ была активна с раннего утра. По меньшей мере тринадцать самолетов Ту-95 выпустили крылатые ракеты в сторону Украины.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
 
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