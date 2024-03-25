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Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ - 25.03.2024, ПРАЙМ
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ
Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация из США SLB, известная ранее под название Schlumberger, отказалась уходить из России. Ее глава Оливье ле Пеш... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:59+0300
2024-03-25T10:59+0300
2024-03-25T10:59+0300
экономика
газ
slb
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация из США SLB, известная ранее под название Schlumberger, отказалась уходить из России. Ее глава Оливье ле Пеш рассказал изданию Financial Times об отсутствии намерений покинуть российский рынок.Отмечается, что приоритетом SLB остается защита своих активов и персонала. Сейчас команда SLB работает в России автономно."Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется", — сообщил ле Пеш.Компания SLB является поставщиком технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа.
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газ, slb
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ
FT: американская нефтесервисная компания SLB не намерена уходить из России
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ.
Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация из США SLB, известная ранее под название Schlumberger, отказалась уходить из России. Ее глава Оливье ле Пеш рассказал изданию Financial Times
об отсутствии намерений покинуть российский рынок.
Отмечается, что приоритетом SLB остается защита своих активов и персонала. Сейчас команда SLB работает в России автономно.
"Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется", — сообщил ле Пеш.
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Компания SLB является поставщиком технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа.