Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ - 25.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240325/slb-846673286.html
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ - 25.03.2024, ПРАЙМ
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ
Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация из США SLB, известная ранее под название Schlumberger, отказалась уходить из России. Ее глава Оливье ле Пеш... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:59+0300
2024-03-25T10:59+0300
экономика
газ
slb
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация из США SLB, известная ранее под название Schlumberger, отказалась уходить из России. Ее глава Оливье ле Пеш рассказал изданию Financial Times об отсутствии намерений покинуть российский рынок.Отмечается, что приоритетом SLB остается защита своих активов и персонала. Сейчас команда SLB работает в России автономно."Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется", — сообщил ле Пеш.Компания SLB является поставщиком технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа.
https://1prime.ru/20240322/neft-846595654.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, slb
Экономика, Газ, SLB
10:59 25.03.2024
 
Крупнейшая нефтесервисная компания из США не уйдет из России, пишут СМИ

FT: американская нефтесервисная компания SLB не намерена уходить из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация из США SLB, известная ранее под название Schlumberger, отказалась уходить из России. Ее глава Оливье ле Пеш рассказал изданию Financial Times об отсутствии намерений покинуть российский рынок.
Отмечается, что приоритетом SLB остается защита своих активов и персонала. Сейчас команда SLB работает в России автономно.
"Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется", — сообщил ле Пеш.
Нефтепереработка
Кабмин повысил дисконт на нефть Urals
22 марта, 19:17
Компания SLB является поставщиком технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа.
 
ЭкономикаГазSLB
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала