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"Все очень серьезно": российская армия катает ВСУ на смертельных "качелях"
"Все очень серьезно": российская армия катает ВСУ на смертельных "качелях" - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Все очень серьезно": российская армия катает ВСУ на смертельных "качелях"
Вооруженные силы России уверенно продвигаются по всем направлениям, заявил на You-Tube в интервью журналисту Александру Шелесту* полковник Службы безопасности... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:19+0300
2024-03-25T12:19+0300
2024-03-25T12:19+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уверенно продвигаются по всем направлениям, заявил на You-Tube в интервью журналисту Александру Шелесту* полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков."Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли", - сказал он, отметив, что "все стало серьезно".По словам военного, российские войска используют "качели". Они выискивают слабые места, давят по всех линии соприкосновения, подчеркнул Стариков.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"Все очень серьезно": российская армия катает ВСУ на смертельных "качелях"
Полковник СБУ в отставке Стариков: ВС России уверенно продвигается на всех направлениях
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России уверенно продвигаются по всем направлениям, заявил на You-Tube
в интервью журналисту Александру Шелесту* полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
"Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли", - сказал он, отметив, что "все стало серьезно".
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По словам военного, российские войска используют "качели". Они выискивают слабые места, давят по всех линии соприкосновения, подчеркнул Стариков.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.