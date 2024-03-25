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Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ

Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ - 25.03.2024, ПРАЙМ

Губернатор оценил ущерб, нанесенный Курской области действиями ВСУ

Ущерб, который украинская армия нанесла Курской области, оценивается почти в 500 миллионов рублей, заявил РИА Новости губернатор Роман Старовойт. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T17:17+0300

2024-03-25T17:17+0300

2024-03-25T17:40+0300

спецоперация на украине

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ВОРОНЕЖ, 25 мар — ПРАЙМ. Ущерб, который украинская армия нанесла Курской области, оценивается почти в 500 миллионов рублей, заявил РИА Новости губернатор Роман Старовойт."Под обстрелы попадают не только объекты промышленности и торговли, но и жилищная, социальная, коммунальная инфраструктура, транспортные средства граждан. Общий ущерб поврежденных домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей", — сказал он.Старовойт отметил, что с начала СВО было восстановлено 39 многоквартирных и 881 частный дом. Инфраструктура также подвергается атакам: всего с февраля 2022 года зафиксировано 277 случаев.39 семей получили компенсацию за утраченное жилье. Общая сумма выплат составила 48,6 миллиона рублей, отметил губернатор.Глава региона добавил, что поддержка государства в размере 189 миллионов рублей помогла малому и среднему бизнесу продолжить работуКурская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. ВСУ регулярно обстреливает шесть приграничных районов и атакует при помощи беспилотников. На начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1900 раз, сообщают власти.

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сво, курская область, ущерб, всу