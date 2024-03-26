Всплеск в Красном море: нефть готовит сюрприз - 26.03.2024, ПРАЙМ
Всплеск в Красном море: нефть готовит сюрприз
Индекс Мосбиржи показал позитивную динамику в первый день рабочей недели, продемонстрировав рост на 0,25%, до 3281,63 п. Индекс РТС повысился на 0,23%, до... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T08:51+0300
2024-03-26T08:51+0300
2024-03-26T08:51+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи показал позитивную динамику в первый день рабочей недели, продемонстрировав рост на 0,25%, до 3281,63 п. Индекс РТС повысился на 0,23%, до 1115,63 п. Результаты прошедшего в пятницу на прошлой неделе заседания Банка России совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, а риторика регулятора не претерпела существенных изменений, поэтому рынок не показывает явно выраженной динамики. Мы полагаем, что сегодня ситуация вряд ли изменится.Тем временем на долговом рынке отмечаются робкие признаки стабилизации после непрерывного спада в предыдущие дни. Индекс государственных облигаций RGBI снизился лишь на 0,11%, до 115,17 п.Рассчитываемый Банком России индикатор бизнес-климата повысился до 10,6 п. в марте (максимального значения за последние 12 лет), несмотря на жесткие денежно-кредитные условия в экономике. Вероятно, умеренно позитивные настроения на рынке акций связаны с тем, что ожидания будущего производства и спроса остаются рекордными с мая 2013 года.Высокий спрос на ипотеку, наблюдавшийся в прошлом году, постепенно охлаждается с приближением сроков окончания действия программы льготной ипотеки. Так, число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы за февраль уменьшилось на 13,5%. Продолжение резкого снижения может негативно сказаться на акциях девелоперов.Газпром купит 27% в Сахалинской энергии, на которую претендовал НОВАТЭК. Акции Газпрома находятся вблизи локальных минимумов, импульс к возобновлению позитивной динамики котировок может предоставить потенциальный рост цен на газ в европейских хабах или возможная рекомендация по дивидендам за 2023 год.Цены на перелеты в экономклассе по России выросли в январе-феврале на 34-42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На фоне постепенного восстановления пассажиропотока рост цен найдет отражение в отчетности Аэрофлота, акции которого могут получить импульс к преодолению сопротивления на уровне 41,5 руб. за акцию.Сегодня существенных событий не ожидается. Котировки акций нефтяных компаний могут показать позитивную динамику на фоне восстановления цен на нефть марки Brent к $86,5– 87 за баррель из-за очередного всплеска напряженности в Красном море.
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи показал позитивную динамику в первый день рабочей недели, продемонстрировав рост на 0,25%, до 3281,63 п. Индекс РТС повысился на 0,23%, до 1115,63 п. Результаты прошедшего в пятницу на прошлой неделе заседания Банка России совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, а риторика регулятора не претерпела существенных изменений, поэтому рынок не показывает явно выраженной динамики. Мы полагаем, что сегодня ситуация вряд ли изменится.
Тем временем на долговом рынке отмечаются робкие признаки стабилизации после непрерывного спада в предыдущие дни. Индекс государственных облигаций RGBI снизился лишь на 0,11%, до 115,17 п.
Рассчитываемый Банком России индикатор бизнес-климата повысился до 10,6 п. в марте (максимального значения за последние 12 лет), несмотря на жесткие денежно-кредитные условия в экономике. Вероятно, умеренно позитивные настроения на рынке акций связаны с тем, что ожидания будущего производства и спроса остаются рекордными с мая 2013 года.
Высокий спрос на ипотеку, наблюдавшийся в прошлом году, постепенно охлаждается с приближением сроков окончания действия программы льготной ипотеки. Так, число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы за февраль уменьшилось на 13,5%. Продолжение резкого снижения может негативно сказаться на акциях девелоперов.
Газпром купит 27% в Сахалинской энергии, на которую претендовал НОВАТЭК. Акции Газпрома находятся вблизи локальных минимумов, импульс к возобновлению позитивной динамики котировок может предоставить потенциальный рост цен на газ в европейских хабах или возможная рекомендация по дивидендам за 2023 год.
Цены на перелеты в экономклассе по России выросли в январе-феврале на 34-42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На фоне постепенного восстановления пассажиропотока рост цен найдет отражение в отчетности Аэрофлота, акции которого могут получить импульс к преодолению сопротивления на уровне 41,5 руб. за акцию.
Сегодня существенных событий не ожидается. Котировки акций нефтяных компаний могут показать позитивную динамику на фоне восстановления цен на нефть марки Brent к $86,5– 87 за баррель из-за очередного всплеска напряженности в Красном море.
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