Это случилось: доллар продолжит падать - 26.03.2024, ПРАЙМ
Это случилось: доллар продолжит падать
В понедельник торги по рублевым парам завершились разнонаправленной динамикой. Российская валюта получила поддержку от приближающегося пика налоговых платежей,... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T08:53+0300
2024-03-26T08:53+0300
2024-03-26T08:53+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В понедельник торги по рублевым парам завершились разнонаправленной динамикой. Российская валюта получила поддержку от приближающегося пика налоговых платежей, снижения индекса доллара США и роста цен на нефть. По итогам дня пара доллар/рубль потеряла 0,23%, опустившись до 92,58 рубля, евро/рубль снизилась на 0,13% до 100,42 рубля, а юань/рубль ослаб на 0,22% до 12,77 рубля. Пик налоговых выплат приходится на 28 марта, когда российским компаниям предстоит перечислить в бюджет около 2 трлн рублей налогов, включая НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. По итогам торгов в понедельник цена Brent прибавила 0,57%, достигнув $86,01 за баррель. Рост был обусловлен ослаблением доллара США и обеспокоенностью трейдеров возможными перебоями поставок из-за возросшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Напряженность в регионе усилилась после инцидента с запуском хуситами ракет в направлении китайского нефтяного танкера в Красном море. Кроме того, Совбез ООН не принял резолюцию США по прекращению огня в секторе Газа из-за вето России и Китая. Дополнительную поддержку ценам оказывают перебои на нефтеперерабатывающих заводах в России, вызванные недавними атаками. Во вторник на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,05. Покупатели пытаются вернуть утраченные позиции и движутся к отметке $87,50, преодоление которой откроет путь к $96,50. На предстоящей встрече 3 апреля ОПЕК+, как ожидается, сохранит действующие ограничения добычи, поскольку в картеле пока не видят необходимости корректировать объемы производства. Чем быстрее будет снижаться курс доллара, тем активнее будет расти стоимость нефти. После неудачной попытки сразу преодолеть $87,50, покупателям придется некоторое время потренироваться на уровне $86,60. Курс доллара на торгах во вторник составляет 92,70 рубля. Уровень сопротивления 93,30 рубля пока удерживается, но на рынке продолжают доминировать технические факторы, указывающие на ослабление рубля в ближайшие две недели. Поддержка находится на 91,40 рубля. Перспективы российской валюты на ближайшее время связаны с решением о продлении требования к экспортерам о продаже валютной выручки, которое будет принято в апреле. Торги на Московской бирже в понедельник завершились ростом основных российских фондовых индексов. Индекс Мосбиржи прибавил 0,25%, закрывшись на отметке 3281,63 пункта, а индекс РТС вырос на 0,23% до 1115,63 пункта. В начале дневной сессии индекс Мосбиржи демонстрировал снижение до 3234,95 пункта. Однако к концу дня ему удалось вернуться к уровню 3281 пункт. Поскольку был обновлен внутридневной минимум, а затем цена отскочила обратно, это может свидетельствовать о формировании разворота в пользу "быков". Если покупателям удастся закрепиться около 3295 пунктов по индексу Мосбиржи, то может начаться новая фаза роста российского рынка акций. Далее важным уровнем станет отметка 3305 пунктов. Неспособность ее преодолеть вернет на рынок "медвежьи" настроения.
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В понедельник торги по рублевым парам завершились разнонаправленной динамикой. Российская валюта получила поддержку от приближающегося пика налоговых платежей, снижения индекса доллара США и роста цен на нефть. По итогам дня пара доллар/рубль потеряла 0,23%, опустившись до 92,58 рубля, евро/рубль снизилась на 0,13% до 100,42 рубля, а юань/рубль ослаб на 0,22% до 12,77 рубля.
Пик налоговых выплат приходится на 28 марта, когда российским компаниям предстоит перечислить в бюджет около 2 трлн рублей налогов, включая НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД.
По итогам торгов в понедельник цена Brent прибавила 0,57%, достигнув $86,01 за баррель. Рост был обусловлен ослаблением доллара США и обеспокоенностью трейдеров возможными перебоями поставок из-за возросшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
Напряженность в регионе усилилась после инцидента с запуском хуситами ракет в направлении китайского нефтяного танкера в Красном море. Кроме того, Совбез ООН не принял резолюцию США по прекращению огня в секторе Газа из-за вето России и Китая. Дополнительную поддержку ценам оказывают перебои на нефтеперерабатывающих заводах в России, вызванные недавними атаками.
Во вторник на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,05. Покупатели пытаются вернуть утраченные позиции и движутся к отметке $87,50, преодоление которой откроет путь к $96,50.
На предстоящей встрече 3 апреля ОПЕК+, как ожидается, сохранит действующие ограничения добычи, поскольку в картеле пока не видят необходимости корректировать объемы производства. Чем быстрее будет снижаться курс доллара, тем активнее будет расти стоимость нефти. После неудачной попытки сразу преодолеть $87,50, покупателям придется некоторое время потренироваться на уровне $86,60.
Курс доллара на торгах во вторник составляет 92,70 рубля. Уровень сопротивления 93,30 рубля пока удерживается, но на рынке продолжают доминировать технические факторы, указывающие на ослабление рубля в ближайшие две недели. Поддержка находится на 91,40 рубля. Перспективы российской валюты на ближайшее время связаны с решением о продлении требования к экспортерам о продаже валютной выручки, которое будет принято в апреле.
Торги на Московской бирже в понедельник завершились ростом основных российских фондовых индексов. Индекс Мосбиржи прибавил 0,25%, закрывшись на отметке 3281,63 пункта, а индекс РТС вырос на 0,23% до 1115,63 пункта.
В начале дневной сессии индекс Мосбиржи демонстрировал снижение до 3234,95 пункта. Однако к концу дня ему удалось вернуться к уровню 3281 пункт. Поскольку был обновлен внутридневной минимум, а затем цена отскочила обратно, это может свидетельствовать о формировании разворота в пользу "быков".
Если покупателям удастся закрепиться около 3295 пунктов по индексу Мосбиржи, то может начаться новая фаза роста российского рынка акций. Далее важным уровнем станет отметка 3305 пунктов. Неспособность ее преодолеть вернет на рынок "медвежьи" настроения.
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