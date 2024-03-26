Отыгрался: рынок сделает новый шаг - 26.03.2024, ПРАЙМ
Отыгрался: рынок сделает новый шаг
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:14+0300
2024-03-26T09:14+0300
2024-03-26T09:14+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку продолжения восходящей тенденции понедельника, подтягиваясь на 0,1% и торгуясь в районе 86,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей и заказам на товары длительного пользования в США и индексу потребительского климата в Германии, а также запасам нефти в Штатах от API.По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 282 пунктов. Отметим, что в ходе торгов российский рынок уходил под поддержку, расположенную на уровне 3 270 пунктов, однако к концу основной сессии смог полностью отыграть потери и перейти к росту. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивной тенденции на российском рынке, которую поддержит ситуация на рынке энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может попытаться продолжить восстановление и сделает еще один шаг к отметке 3 300 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 92,8, 100,6 и 12,79 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем повторения вчерашнего сценария – рубль предпримет попытку отыгрыша утренних потерь и перехода к росту по отношению к основным мировым валютам. Поддержку ему продолжает оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель, а также спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках налогового периода. Учитывая это, ожидаем, что в ходе сессии пара доллар/рубль может отступить ниже 92,5 рубля.
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку продолжения восходящей тенденции понедельника, подтягиваясь на 0,1% и торгуясь в районе 86,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу доверия потребителей и заказам на товары длительного пользования в США и индексу потребительского климата в Германии, а также запасам нефти в Штатах от API.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 282 пунктов. Отметим, что в ходе торгов российский рынок уходил под поддержку, расположенную на уровне 3 270 пунктов, однако к концу основной сессии смог полностью отыграть потери и перейти к росту. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивной тенденции на российском рынке, которую поддержит ситуация на рынке энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может попытаться продолжить восстановление и сделает еще один шаг к отметке 3 300 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 92,8, 100,6 и 12,79 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем повторения вчерашнего сценария – рубль предпримет попытку отыгрыша утренних потерь и перехода к росту по отношению к основным мировым валютам. Поддержку ему продолжает оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель, а также спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в рамках налогового периода. Учитывая это, ожидаем, что в ходе сессии пара доллар/рубль может отступить ниже 92,5 рубля.
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