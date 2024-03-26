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Борьба за атом: зачем Америка помогает России

Борьба за атом: зачем Америка помогает России - 26.03.2024, ПРАЙМ

Борьба за атом: зачем Америка помогает России

В конце 2023 года группа сенаторов США внесла в Палату представителей законопроект "о запрете импорта российского низкообогащенного урана". Разработчики... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T16:00+0300

2024-03-26T16:00+0300

2024-03-26T17:02+0300

мнения аналитиков

атом

уран

россия

сша

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В конце 2023 года группа сенаторов США внесла в Палату представителей законопроект "о запрете импорта российского низкообогащенного урана". Разработчики документа предложили вариант отказа от российского сырья до 2040 года. Проект документа был одобрен.Однако он носил политический характер – на грани популизма. Не прорабатывались вопросы вовлеченности российской стороны в мировой рынок атомной энергетики, законопроект не направлен на обеспечение необходимым сырьем американских предприятий.При принятии полноценного решения об отказе импортировать российский уран, США придется организовать поставки из третьей страны, учитывая, что около 17% урана и более 23% обогащенного урана поставляет на американский рынок Россия. Ее замена - вопрос не одного дня. Тем более, что число крупных игроков, которые имеют производственные мощности по обогащению урана, весьма ограничено. И на первом месте – наша страна.Страны ЕС, как и США, для России – рынок сбыта ядерного топлива. 30% представленного на рынке Евросоюза обогащенного урана и 20% природного урана– российского производства. Кроме того, Росатом (и его дочки) оказывают услуги различного характера, необходимые странам, использующим энергию мирного атома.Вовлеченность нашей страны в мировую атомную энергетику невозможно игнорировать. Уход России с рынка обернется глобальным кризисом, который прежде всего охватит США и страны ЕС. Заменить такого крупного поставщика в ближайшей перспективе не представляется возможным. Единственный правильный вариант для всех недружественных стран – равноправное взаимодействие с российскими предприятиями отрасли.Ядерная энергетика в современном мире играет особую роль, она напрямую взаимосвязана с устойчивым развитием мирового сообщества и благополучием будущих поколений. И производители ключевого ресурса для этой сферы, урана, оказывают непосредственное воздействие не только на рынок атомной энергетики, но и на перспективы глобального геополитического, экономического развития.В последние десятилетия страны золотого миллиарда увлеклись идеей зеленой энергетики. Россия тем временем поэтапно наращивала свои производственные мощности, увеличивая присутствие на рынке атомной энергетики. И сейчас в активе российских производителей порядка 45% добываемого в мире урана.Зеленная энергетика не способна обеспечить постоянно растущие потребности промышленности в энергии. К тому же в этом секторе больше политики, чем практической деятельности. Обеспечение энергией загородного дома или насыщение крупного промышленного мегаполиса – это не одно и тоже, поэтому будущее за атомной энергетикой.При этом важно понимать, что планомерное развитие атомной отрасли, а с ней – промышленности и новых технологий невозможно без урановой руды. Страны, которые контролируют добычу урана, будут не просто мировыми лидерами отрасли, но получат право голоса в других вопросах, касающихся глобальной экономики и политики. Поэтому недружественные страны, используя все доступные механизмы, постараются монополизировать рынок ядерного топлива с целью сдерживания российских компаний и России в целом.Российские компании, специализирующиеся на строительстве АЭС, имеют немалый опыт по возведению объектов атомной энергетики по всему миру. Предприятия Росатома поставляют порядка 40% обогащенного урана на мировой рынок, имеют весь необходимый арсенал механизмов по добыче, транспортировке, обогащению и хранению ядерного топлива. Отечественная ядерная энергетика – конкурентоспособная отрасль на глобальном уровне, тем более, что присутствие нашей страны на мировом рынке имеет длительную историю.Но при текущих геополитических установках в мире может измениться конъюнктура и расстановка сил на рынке атомной энергетики. Стоит ли бороться за нишу в Соединенных Штатах? Гораздо логичнее переключить свое внимание на другой край света.Сейчас идет серьезная перестановка акцентов. Африканские страны все громче заявляют о государственном суверенитете в отношении природных ресурсов своих стран. И многие предприятия недружественных России государств вынуждены сворачивать свою деятельность на континенте. Так, после смены власти в Нигере урановые поставки во Францию приостановлены, а они составляли порядка 25% от потребности пятой республики. С целью поиска новых поставщиков на долгосрочной основе, президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом посетил Казахстан и Узбекистан: в ходе переговоров особый акцент делался на взаимодействии энергетического и горнодобывающего секторов.Речь шла, в том числе, о поставках урана во Францию и отдалении дружественных республик от России. Но здесь важно понимать, что основную добычу урана в Казахстане осуществляют предприятия "Росатома", а одним из покупателей является Китай. Поэтому Франции, как и любому иному государству, использующему мирный атом, необходимо договариваться с российскими предприятиями, добывающими уран в Казахстане и/или в другом государстве. Россия - мировой лидер по добыче и переработке атомной руды, интересы которого простираются по всему миру. США, Франция, Россия, Китай и Южная Корея являются основными потребителями урана, поэтому иностранным партнерам необходимо вести прямой диалог с "Росатомом".При этом представители африканского континента на саммите "Россия-Африка", проходившем в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, подтвердили свою приверженность взаимодействию с Россией. Для нашей страны это перспективный вектор движения и возможность обойти конкурентов, пытающихся пошатнуть российские позиции с помощью невероятного количества санкций.Насколько перспективно африканское направление? Стоит ли оно дипломатических, финансовых условий? Безусловно, стоит. Ведь, по сути, Африка для ядерной энергетики – новая точка притяжения. На Черном континенте явно не хватает поверхностных водных артерий, что серьезно затрудняет развития энергетического сектора, а с ним – промышленности, а также освоения более чем богатых ресурсов, скрытых в недрах. В таких условиях строительство АЭС – оптимальное решение. Ядерные державы, способные строить и обслуживать атомные станции, уже начали конкурентную борьбу. И у России есть фора, которой обязательно нужно и необходимо воспользоваться.

сша

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Хаджимурад Белхароев

Хаджимурад Белхароев

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Хаджимурад Белхароев

мнения аналитиков, атом, уран, россия, сша