Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240326/bortnikov-846718626.html
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область - 26.03.2024, ПРАЙМ
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область
Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:58+0300
2024-03-26T15:58+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846715728_0:0:3099:1744_1920x0_80_0_0_448e632a109b7d98740bc6eb55c4c439.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине. Такое мнение выразил глава ФСБ Александр Бортников.По словам Бортникова, "пресловутый контрнаступ" у Киева не выходит, поэтому он пытается всячески доказать свою состоятельность. Кроме того, об этом свидетельствуют и попытки обстрела Донбасса, однако российская армия оттесняет террористов как можно дальше от границы, чтобы их предотвратить."Что происходит сейчас с Белгородской губернией. Туда основной так сказать удар нацелен, чтобы поднять недовольство населения тем, что происходит на границе, в приграничье", - сказал глава ведомства.По словам Бортникова, украинские спецслужбы планируют проводить диверсии и террористические акты на территории России."Не получается на линии боевого соприкосновения, значит нужно на территории нашей страны", - заключил глава ФСБ.
https://1prime.ru/20240321/belgorod-846539145.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846715728_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_94385bcf8df654b96bf8c6ab492d146a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
15:58 26.03.2024
 
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область

Бортников: Киев направил удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство россиян

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине. Такое мнение выразил глава ФСБ Александр Бортников.
По словам Бортникова, "пресловутый контрнаступ" у Киева не выходит, поэтому он пытается всячески доказать свою состоятельность. Кроме того, об этом свидетельствуют и попытки обстрела Донбасса, однако российская армия оттесняет террористов как можно дальше от границы, чтобы их предотвратить.
"Что происходит сейчас с Белгородской губернией. Туда основной так сказать удар нацелен, чтобы поднять недовольство населения тем, что происходит на границе, в приграничье", - сказал глава ведомства.
Последствия обстрелов в Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
21 марта, 10:53
По словам Бортникова, украинские спецслужбы планируют проводить диверсии и террористические акты на территории России.
"Не получается на линии боевого соприкосновения, значит нужно на территории нашей страны", - заключил глава ФСБ.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала