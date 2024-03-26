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Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область - 26.03.2024, ПРАЙМ
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область
Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:58+0300
2024-03-26T15:58+0300
2024-03-26T15:58+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине. Такое мнение выразил глава ФСБ Александр Бортников.По словам Бортникова, "пресловутый контрнаступ" у Киева не выходит, поэтому он пытается всячески доказать свою состоятельность. Кроме того, об этом свидетельствуют и попытки обстрела Донбасса, однако российская армия оттесняет террористов как можно дальше от границы, чтобы их предотвратить."Что происходит сейчас с Белгородской губернией. Туда основной так сказать удар нацелен, чтобы поднять недовольство населения тем, что происходит на границе, в приграничье", - сказал глава ведомства.По словам Бортникова, украинские спецслужбы планируют проводить диверсии и террористические акты на территории России."Не получается на линии боевого соприкосновения, значит нужно на территории нашей страны", - заключил глава ФСБ.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
Бортников рассказал, почему Киев нацелился на Белгородскую область
Бортников: Киев направил удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство россиян
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контрнаступления Украины провалилось, поэтому Киев направил основной удар на Белгородскую область, чтобы поднять недовольство населения ситуацией на Украине. Такое мнение выразил глава ФСБ Александр Бортников.
По словам Бортникова, "пресловутый контрнаступ" у Киева не выходит, поэтому он пытается всячески доказать свою состоятельность. Кроме того, об этом свидетельствуют и попытки обстрела Донбасса, однако российская армия оттесняет террористов как можно дальше от границы, чтобы их предотвратить.
"Что происходит сейчас с Белгородской губернией. Туда основной так сказать удар нацелен, чтобы поднять недовольство населения тем, что происходит на границе, в приграничье", - сказал глава ведомства.
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
По словам Бортникова, украинские спецслужбы планируют проводить диверсии и террористические акты на территории России.
"Не получается на линии боевого соприкосновения, значит нужно на территории нашей страны", - заключил глава ФСБ.