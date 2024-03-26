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"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине
Вступление Украины в НАТО лишит мир возможности решить конфликт дипломатическим путем. Такое мнение выразил в эфире BFM TV лидер фракции "Непокорившейся... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:05+0300
2024-03-26T13:05+0300
2024-03-26T13:05+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО лишит мир возможности решить конфликт дипломатическим путем. Такое мнение выразил в эфире BFM TV лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар."Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится", - сказал он.По словам Бомпара, вступление Украины в Евросоюз станет трагедией для европейских промышленности и сельского хозяйства.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.Кроме того, в 2022 году Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс.
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Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине
Депутат Бомпар: конфликт не решится дипломатически, если Украина вступит в НАТО
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Вступление Украины в НАТО лишит мир возможности решить конфликт дипломатическим путем. Такое мнение выразил в эфире
BFM TV лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар.
"Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится", - сказал он.
По словам Бомпара, вступление Украины в Евросоюз станет трагедией для европейских промышленности и сельского хозяйства.
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Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
Кроме того, в 2022 году Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс.