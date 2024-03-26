Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240326/frantsiya-846708118.html
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине
Вступление Украины в НАТО лишит мир возможности решить конфликт дипломатическим путем. Такое мнение выразил в эфире BFM TV лидер фракции "Непокорившейся... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:05+0300
2024-03-26T13:05+0300
спецоперация на украине
франция
украина
россия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО лишит мир возможности решить конфликт дипломатическим путем. Такое мнение выразил в эфире BFM TV лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар."Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится", - сказал он.По словам Бомпара, вступление Украины в Евросоюз станет трагедией для европейских промышленности и сельского хозяйства.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.Кроме того, в 2022 году Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс.
https://1prime.ru/20240325/smi-846684720.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина, россия, нато
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО
13:05 26.03.2024
 
"Исчезнет и растворится". Во Франции неожиданно высказались об Украине

Депутат Бомпар: конфликт не решится дипломатически, если Украина вступит в НАТО

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО лишит мир возможности решить конфликт дипломатическим путем. Такое мнение выразил в эфире BFM TV лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар.
"Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится", - сказал он.
По словам Бомпара, вступление Украины в Евросоюз станет трагедией для европейских промышленности и сельского хозяйства.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Украинские СМИ жалуются на преследование властей за критику Зеленского
Вчера, 15:18
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
Кроме того, в 2022 году Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАРОССИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала