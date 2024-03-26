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ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития России
ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития России - 26.03.2024, ПРАЙМ
ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла организованную преступную группу, состоящую из чиновников Министерства экономического развития и... | 26.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла организованную преступную группу, состоящую из чиновников Министерства экономического развития и предпринимателей Ставропольского края. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства."ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности", - говорится в релизе.В ходе следствия выяснилось, что сообщники прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края раньше положенного срока с целью получить "сверхприбыль".Кроме того, были установлены факты хищения природного газа у нефтегазовой компании в регионе. При этом объем причиненного ущерба не уточнялся.В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Подозреваемые были арестованы и содержатся в следственном изоляторе.В результате проведенных обысков в Московской области и Ставрополе были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса, заключили в ведомстве.
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РОССИЯ, ФСБ, Минэкономразвития РФ, Новости
ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития России
ФСБ: в России раскрыли ОПГ с участием должностных лиц из Минэкономразвития
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла организованную преступную группу, состоящую из чиновников Министерства экономического развития и предпринимателей Ставропольского края. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
"ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности", - говорится в релизе.
В ходе следствия выяснилось, что сообщники прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края раньше положенного срока с целью получить "сверхприбыль".
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Кроме того, были установлены факты хищения природного газа у нефтегазовой компании в регионе. При этом объем причиненного ущерба не уточнялся.
В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Подозреваемые были арестованы и содержатся в следственном изоляторе.
В результате проведенных обысков в Московской области и Ставрополе были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса, заключили в ведомстве.