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ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga - 26.03.2024, ПРАЙМ
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ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga - 26.03.2024, ПРАЙМ
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:27+0300
2024-03-26T17:27+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента.Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga.Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе.В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.
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россия, авто, автомобиль "волга", новости
РОССИЯ, Авто, автомобиль "Волга", Новости
17:27 26.03.2024
 
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

Роспатент: ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтозавод ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) в Нижнем Новогороде.
Автозавод ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) в Нижнем Новогороде. - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента.
Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga.
Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе.
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей
20 марта, 16:15
В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.
 
РОССИЯАвтоавтомобиль "Волга"Новости
 
 
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