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ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga - 26.03.2024, ПРАЙМ

ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:27+0300

2024-03-26T17:27+0300

2024-03-26T17:27+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента.Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga.Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе.В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.

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россия, авто, автомобиль "волга", новости