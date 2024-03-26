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ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga - 26.03.2024, ПРАЙМ
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:27+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента.Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga.Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе.В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.
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россия, авто, автомобиль "волга", новости
РОССИЯ, Авто, автомобиль "Волга", Новости
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
Роспатент: ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga, следует из данных Роспатента.
Соответствующая заявка была подана 14 марта, следует из документа. Товарный знак регистрируется латиницей - Volga.
Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака - символа ГАЗа - оленя. Соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта, отмечается в документе.
"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей
В интервью РИА Новости в конце года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что производство автомобилей "Волга" на заводе в Нижнем Новгороде начнётся в середине 2024 года. Сборка будет осуществляться в кооперации с новым технологическим партнёром, каким именно чиновник не раскрыл.