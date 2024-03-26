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Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов
Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов
Президент России Владимир Путин призвал строго наказывать казнокрадов. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:26+0300
2024-03-26T15:26+0300
кабмин
владимир путин
борьба с коррупцией
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал строго наказывать казнокрадов. "Конечно, нужно строго наказывать тех, кто сознательно идет на эти нарушения, занимается казнокрадством", — указал Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.Он уточнил, что государство выделяет значительную сумму, девять триллионов рублей, на развитие многих направлений: оборона, бизнес, социальная сфера и так далее.По его словам, очень важно, чтобы деньги были направлены на повышение экономического благосостояния страны.Ранее РИА Новости сообщили, что ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ из высших должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.
https://1prime.ru/20240326/putin-846714139.html
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владимир путин, борьба с коррупцией
Кабмин, Владимир Путин, борьба с коррупцией
15:26 26.03.2024
 
Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов

Путин призвал прокуроров строго наказывать тех, кто занимается казнокрадством

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал строго наказывать казнокрадов.
"Конечно, нужно строго наказывать тех, кто сознательно идет на эти нарушения, занимается казнокрадством", — указал Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Он уточнил, что государство выделяет значительную сумму, девять триллионов рублей, на развитие многих направлений: оборона, бизнес, социальная сфера и так далее.
По его словам, очень важно, чтобы деньги были направлены на повышение экономического благосостояния страны.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Путин призвал держать под контролем ситуацию в миграционной сфере
14:37
Ранее РИА Новости сообщили, что ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ из высших должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.
 
КабминВладимир Путинборьба с коррупцией
 
 
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