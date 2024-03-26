https://1prime.ru/20240326/kaznokrady-846716553.html

Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов

Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов - 26.03.2024, ПРАЙМ

Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов

Президент России Владимир Путин призвал строго наказывать казнокрадов. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T15:26+0300

2024-03-26T15:26+0300

2024-03-26T15:26+0300

кабмин

владимир путин

борьба с коррупцией

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал строго наказывать казнокрадов. "Конечно, нужно строго наказывать тех, кто сознательно идет на эти нарушения, занимается казнокрадством", — указал Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.Он уточнил, что государство выделяет значительную сумму, девять триллионов рублей, на развитие многих направлений: оборона, бизнес, социальная сфера и так далее.По его словам, очень важно, чтобы деньги были направлены на повышение экономического благосостояния страны.Ранее РИА Новости сообщили, что ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ из высших должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.

https://1prime.ru/20240326/putin-846714139.html

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владимир путин, борьба с коррупцией