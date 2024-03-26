Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240326/kitay-846716791.html
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей - 26.03.2024, ПРАЙМ
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей
Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей, сообщило министерство коммерции... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:28+0300
2024-03-26T15:28+0300
авто
китай
сша
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/59/841425963_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_6ab3e39793f896949b62b7d0df90a962.jpg
ПЕКИН, 26 мар - ПРАЙМ. Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей, сообщило министерство коммерции Китая. "Китай 26 марта прибегнул к механизму разрешения споров в рамках ВТО по вопросу субсидирования транспортных средств на новых источниках энергии и другим мерам в рамках "Закона о снижении инфляции" США, в целях защиты интересов китайских производителей транспортных средств на новых источниках энергии и честной конкурентной среды в этой индустрии в мире", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Как пояснило министерство, США ввели "Закон о снижении инфляции" и его положения под предлогом реагирования на изменения климата, снижения выбросов углерода и защиты окружающей среды. Однако, отмечает ведомство, США разрабатывают дискриминационную политику в отношении транспортных средств на новых источниках энергии, ставя в качестве предварительного условия для субсидирования производство продукции в США, что исключает продукцию китайских предприятий и предприятий других участников ВТО из пределов субсидирования. "Это искажает честную конкуренцию, нарушает глобальные производственные цепочки и цепочки поставок транспортных средств на новых источниках энергии, нарушает правила ВТО о национальном режиме и режиме наибольшего благоприятствования. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении. Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников из министерства финансов сообщала, что США предупредили Китай, что примут меры, если Пекин попытается решить проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по демпинговым ценам. Сообщалось, что больше всего Вашингтон беспокоит сфера новых производственных технологий, в частности сектор экологически чистой энергии, например, электромобили, солнечные батареи и ионно-литиевые батареи. При этом китайские чиновники заявляют, что из-за закона США о снижении инфляции импорт китайских литиевых батарей и электромобилей становится чрезмерно дорогостоящим.
https://1prime.ru/20240312/xiaomi--846186328.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/59/841425963_120:0:2253:1600_1920x0_80_0_0_95bd8bb35294217ea6b13249aacf3d54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, китай, сша, вто
Авто, КИТАЙ, США, ВТО
15:28 26.03.2024
 
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей

Китай подал жалобу в ВТО из-за "дискриминационного" субсидирования США электромобилей

© Unsplash/Ernest OjehЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Ernest Ojeh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 26 мар - ПРАЙМ. Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей, сообщило министерство коммерции Китая.
"Китай 26 марта прибегнул к механизму разрешения споров в рамках ВТО по вопросу субсидирования транспортных средств на новых источниках энергии и другим мерам в рамках "Закона о снижении инфляции" США, в целях защиты интересов китайских производителей транспортных средств на новых источниках энергии и честной конкурентной среды в этой индустрии в мире", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как пояснило министерство, США ввели "Закон о снижении инфляции" и его положения под предлогом реагирования на изменения климата, снижения выбросов углерода и защиты окружающей среды. Однако, отмечает ведомство, США разрабатывают дискриминационную политику в отношении транспортных средств на новых источниках энергии, ставя в качестве предварительного условия для субсидирования производство продукции в США, что исключает продукцию китайских предприятий и предприятий других участников ВТО из пределов субсидирования.
Электромобиль Xiaomi SU7 - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi
12 марта, 05:49
"Это искажает честную конкуренцию, нарушает глобальные производственные цепочки и цепочки поставок транспортных средств на новых источниках энергии, нарушает правила ВТО о национальном режиме и режиме наибольшего благоприятствования. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников из министерства финансов сообщала, что США предупредили Китай, что примут меры, если Пекин попытается решить проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по демпинговым ценам. Сообщалось, что больше всего Вашингтон беспокоит сфера новых производственных технологий, в частности сектор экологически чистой энергии, например, электромобили, солнечные батареи и ионно-литиевые батареи. При этом китайские чиновники заявляют, что из-за закона США о снижении инфляции импорт китайских литиевых батарей и электромобилей становится чрезмерно дорогостоящим.
 
АвтоКИТАЙСШАВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала