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Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей - 26.03.2024, ПРАЙМ
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей
Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей, сообщило министерство коммерции... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:28+0300
2024-03-26T15:28+0300
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ПЕКИН, 26 мар - ПРАЙМ. Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей, сообщило министерство коммерции Китая. "Китай 26 марта прибегнул к механизму разрешения споров в рамках ВТО по вопросу субсидирования транспортных средств на новых источниках энергии и другим мерам в рамках "Закона о снижении инфляции" США, в целях защиты интересов китайских производителей транспортных средств на новых источниках энергии и честной конкурентной среды в этой индустрии в мире", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Как пояснило министерство, США ввели "Закон о снижении инфляции" и его положения под предлогом реагирования на изменения климата, снижения выбросов углерода и защиты окружающей среды. Однако, отмечает ведомство, США разрабатывают дискриминационную политику в отношении транспортных средств на новых источниках энергии, ставя в качестве предварительного условия для субсидирования производство продукции в США, что исключает продукцию китайских предприятий и предприятий других участников ВТО из пределов субсидирования. "Это искажает честную конкуренцию, нарушает глобальные производственные цепочки и цепочки поставок транспортных средств на новых источниках энергии, нарушает правила ВТО о национальном режиме и режиме наибольшего благоприятствования. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении. Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников из министерства финансов сообщала, что США предупредили Китай, что примут меры, если Пекин попытается решить проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по демпинговым ценам. Сообщалось, что больше всего Вашингтон беспокоит сфера новых производственных технологий, в частности сектор экологически чистой энергии, например, электромобили, солнечные батареи и ионно-литиевые батареи. При этом китайские чиновники заявляют, что из-за закона США о снижении инфляции импорт китайских литиевых батарей и электромобилей становится чрезмерно дорогостоящим.
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авто, китай, сша, вто
Китай пожаловался на "дискриминационное" субсидирование США электромобилей
Китай подал жалобу в ВТО из-за "дискриминационного" субсидирования США электромобилей
ПЕКИН, 26 мар - ПРАЙМ. Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за "дискриминационных" мер США по субсидированию электромобилей, сообщило министерство коммерции Китая.
"Китай 26 марта прибегнул к механизму разрешения споров в рамках ВТО по вопросу субсидирования транспортных средств на новых источниках энергии и другим мерам в рамках "Закона о снижении инфляции" США, в целях защиты интересов китайских производителей транспортных средств на новых источниках энергии и честной конкурентной среды в этой индустрии в мире", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как пояснило министерство, США ввели "Закон о снижении инфляции" и его положения под предлогом реагирования на изменения климата, снижения выбросов углерода и защиты окружающей среды. Однако, отмечает ведомство, США разрабатывают дискриминационную политику в отношении транспортных средств на новых источниках энергии, ставя в качестве предварительного условия для субсидирования производство продукции в США, что исключает продукцию китайских предприятий и предприятий других участников ВТО из пределов субсидирования.
Названа дата начала продаж первого электромобиля Xiaomi
"Это искажает честную конкуренцию, нарушает глобальные производственные цепочки и цепочки поставок транспортных средств на новых источниках энергии, нарушает правила ВТО о национальном режиме и режиме наибольшего благоприятствования. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников из министерства финансов сообщала, что США предупредили Китай, что примут меры, если Пекин попытается решить проблему избыточных производственных мощностей за счет сбыта товара на мировые рынки по демпинговым ценам. Сообщалось, что больше всего Вашингтон беспокоит сфера новых производственных технологий, в частности сектор экологически чистой энергии, например, электромобили, солнечные батареи и ионно-литиевые батареи. При этом китайские чиновники заявляют, что из-за закона США о снижении инфляции импорт китайских литиевых батарей и электромобилей становится чрезмерно дорогостоящим.