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Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов
Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов - 26.03.2024, ПРАЙМ
Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов
Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных, террористических действий на приграничных территориях России, сообщила | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T18:34+0300
2024-03-26T18:40+0300
кредит
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных, террористических действий на приграничных территориях России, сообщила пресс-служба кредитной организации."Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях… Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях", - сказано в сообщении.В пресс-службе указали, что с 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), а с 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО."Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года", - добавили там.
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кредит
кредит
18:34 26.03.2024 (обновлено: 18:40 26.03.2024)
 
Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов

Сбербанк спишет кредиты в случае гибели от военных и терактов в приграничных территориях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных, террористических действий на приграничных территориях России, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях… Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях", - сказано в сообщении.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
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Вчера, 08:22
В пресс-службе указали, что с 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), а с 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО.
"Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года", - добавили там.
 
кредит
 
 
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