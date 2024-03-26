https://1prime.ru/20240326/kredit-846725818.html

Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов

Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов - 26.03.2024, ПРАЙМ

Сбербанк раскрыл условие обнуления всех видов кредитов

Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных, террористических действий на приграничных территориях России, сообщила | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T18:34+0300

2024-03-26T18:34+0300

2024-03-26T18:40+0300

кредит

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели своих клиентов от военных, террористических действий на приграничных территориях России, сообщила пресс-служба кредитной организации."Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях… Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях", - сказано в сообщении.В пресс-службе указали, что с 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), а с 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО."Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года", - добавили там.

https://1prime.ru/20240325/846669156.html

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кредит