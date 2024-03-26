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В МВД раскрыли, какую сумму вымогали коррупционеры из Минэкономразвития - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В МВД раскрыли, какую сумму вымогали коррупционеры из Минэкономразвития
В МВД раскрыли, какую сумму вымогали коррупционеры из Минэкономразвития - 26.03.2024, ПРАЙМ
В МВД раскрыли, какую сумму вымогали коррупционеры из Минэкономразвития
Члены коррупционной ОПГ, образованной из должностных лиц Министерства экономического развития и предпринимателей Ставропольского края, вымогали у бизнесмена на... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:41+0300
2024-03-26T10:41+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Члены коррупционной ОПГ, образованной из должностных лиц Министерства экономического развития и предпринимателей Ставропольского края, вымогали у бизнесмена на Ставрополье половину его дела стоимостью 70 миллионов рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Также злоумышленники неоднократно высказывали требования передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей под угрозой насилия в отношении заместителя директора. При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу", - отметила Волк.Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла организованную преступную группу. Отмечалось, что сообщники прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края раньше положенного срока с целью получить "сверхприбыль". По информации ФСБ, подельники также участвовали в крупномасштабном хищении природного газа.Один из обвиняемых, предположительно чиновник, сговаривался с бизнесменами и прекратил действие лицензии одной из компаний, чтобы предприятие могло быть рейдерски захвачено.В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Подозреваемые были арестованы и содержатся в следственном изоляторе.
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РОССИЯ, ФСБ, Минэкономразвития РФ, Новости
10:41 26.03.2024
 
В МВД раскрыли, какую сумму вымогали коррупционеры из Минэкономразвития

МВД: коррупционеры из Минэкономразвития вымогали у коммерсанта 70 миллионов рублей

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк" Здание Министерства внутренних дел РФ
 Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
" Здание Министерства внутренних дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Члены коррупционной ОПГ, образованной из должностных лиц Министерства экономического развития и предпринимателей Ставропольского края, вымогали у бизнесмена на Ставрополье половину его дела стоимостью 70 миллионов рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Также злоумышленники неоднократно высказывали требования передачи им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей под угрозой насилия в отношении заместителя директора. При этом они препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу", - отметила Волк.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла организованную преступную группу. Отмечалось, что сообщники прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края раньше положенного срока с целью получить "сверхприбыль". По информации ФСБ, подельники также участвовали в крупномасштабном хищении природного газа.
ФСБ РФ
ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития России
10:04
Один из обвиняемых, предположительно чиновник, сговаривался с бизнесменами и прекратил действие лицензии одной из компаний, чтобы предприятие могло быть рейдерски захвачено.
В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Подозреваемые были арестованы и содержатся в следственном изоляторе.
 
РОССИЯФСБМинэкономразвития РФНовости
 
 
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