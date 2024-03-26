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Уничтожить российскую нефть. Киев потребовал от США невозможного

Уничтожить российскую нефть. Киев потребовал от США невозможного - 26.03.2024, ПРАЙМ

Уничтожить российскую нефть. Киев потребовал от США невозможного

Очередной запрос Киева на снижение потолка цен для российской нефти вдвое, скорее всего, останется неуслышанным. Ни США, ни Европа не пойдут на это, опасаясь... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T05:05+0300

2024-03-26T05:05+0300

2024-03-26T05:05+0300

эксклюзив

потолок цен на нефть

поставки нефти

экспортные цены на нефть

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Очередной запрос Киева на снижение потолка цен для российской нефти вдвое, скорее всего, останется неуслышанным. Ни США, ни Европа не пойдут на это, опасаясь резкого удорожания на рынке. Тем более, все понимают – Россия снова найдет выход.Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что украинские власти призывают Белый дом снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такое снижение грозит самим США серьезными экономическими последствиями. Москва надеется, что Вашингтон не примет это решение.Деньги гоняются за товаромПотолок цен (Price cap) на нефть из России вступил в силу с начала декабря 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Одним из главных идеологов этой меры был Марио Драги, бывший премьер министр Италии.Ее смысл - не позволить продажу российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель. Чтобы это сделать, компаниям из стран, которые инициировали санкции, было запрещено транспортировать российскую нефть и страховать танкеры, если цена превысит установленный потолок.Западные страны преследовали две цели: сократить нефтяные доходы России, но при этим сохранить реализацию российской нефти в таком объёме, чтобы удешевление не смогло превысить разумную для западных потребителей цену нефти в целом."Однако манипулировать ценами на такой глобальный товар, как нефть, практически невозможно", - замечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. По его словам, опыт ключевого нефтяного кризиса 1973 года убедительно это доказывает. Чтобы получить нефть, "почти все готовы притвориться, что цены стали низкими", пояснил эксперт.Основной расчет коалиции, по его словам, был на практически монопольный рынок страхования европейскими и британскими компаниями, на долю которых приходится около 85–90 процентов бизнеса по страхованию, перестрахованию и финансированию морской транспортировки российской нефти. Считалось, что владельцы нефтяных танкеров любой национальной принадлежности откажутся перевозить нефть из России, если не смогут получить полноценную страховку. К примеру, операторы Суэцкого канала не разрешают незастрахованным судам проходить по маршруту.Санкционный механизм предполагал, что страховщики и поставщики финансовых услуг будут проверять цену продаваемой нефти. Но процесс проверки оказался неэффективным, так как российская нефть нужна на мировом рынке и альтернативные замещающие объемы от других стран трудно себе представить. Именно поэтому российская нефть сорта Urals постоянно торгуется выше ценового предела в 60 долларов за баррель."А изъятие любой нефти с рынка автоматически вызывает рост цен и получится ровно то, как Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман определяет инфляцию, когда "большое количество денег гоняется за малым количеством товаров", - отметил эксперт.Вопреки многим западным исследованиям о том, что доходы России сократились, в реальности все выглядит иначе. Ценовой потолок, по сути, смягчил западное стремление ввести эмбарго на российскую нефть в попытке удержать мировые цены от резкого роста, предоставив России возможность в случае дальнейшего снижения ценового потолка самостоятельно определять объёмы поставляемой нефти на рынок. А это уже значительно скажется на мировой цене и глобальной инфляции.Ответ РоссииВ ответ на введение потолка президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Ужесточение санкций приведет к новым встречным ограничениям.Тем более, Россия способна значительно снизить собственную добычу нефти без существенных потерь для долгосрочных мощностей. Наша страна продемонстрировала это в пандемию, рекордно сократив добычу в рамках соглашения ОПЕК+.Кроме того, всем уже очевидно – потолок в задуманном виде не работает. Изначально предполагалось, что он будет пересматриваться раз в два месяца, для чего создадут "механизм мониторинга". Но де-факто, как подчеркивает руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, российская нефть уже с середины прошлого года продавалась по более высоким ценам. Причины – переориентация на азиатские рынки и переход экспорта российской нефти в "серую" зону, ориентация на собственных страховщиков и перевозчиков.В результате сейчас цены на Urals превышают 70 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы бюджета России растут сверх плана. По данным Минфина, в феврале они достигли 945 миллиардов рублей, что на треть больше январского показателя.Иными словами, ужесточения против танкерного флота третьих стран и точечные атаки на определенных посредников приводят к тому, что дисконт на время увеличивается, но вскоре возвращается к параметрам, обусловленным рынком.Предложений снизить "потолок цен" и раньше было много. Сделать это предлагали и Польша, и страны Балтии. А уж Киев выступал с ними неоднократно, однако у США это не находило поддержки. Администрация президента Байдена сопротивляется, опасаясь скачка цен на топливо. Это может здорово осложнить жизнь действующей команде демократов, особенно в преддверии выборов.Потолок сломалсяКонечно, двукратное снижение ценового потолка может создать давление на рынок и привести одновременно и к росту мировых цен, и к увеличению дисконта для российской нефти. В этом случае и 100, и 150 долларов за баррель станут реальностью.Но, по мнению Кондратьева, цены на Urals и в этом случае не снизятся даже до 60 долларов. То есть, плохо будет всем. А спустя пару месяцев дисконты снова начнут сокращаться, как и прежде."Поэтому заявление украинского правительства, скорее, рассчитано на медийный эффект. Ни США, ни ЕС не пойдут на это. Тем более, рынок уже увидел, что "потолок сломался", - объясняет экономист.Встречная риторика министра иностранных дел Сергея Лаврова по вбросу Washington Post о призыве Украины снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов, вероятно, имеет основной целью оказать давление на Белый дом, пригрозив США серьезными последствиями в случае принятия такого решения, предполагает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай ВавиловХотя введение потолка на уровне 30 долларов маловероятно, но в случае если это все же произойдет, сильного влияния на экспортные объемы не будет, считает он. Ведь российские нефтяные компании смогли приспособиться к потолку цен и реализуют нефть по ценам, превышающим 60 долларов. Смогут и на этот раз.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

потолок цен на нефть, поставки нефти, экспортные цены на нефть