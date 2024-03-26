https://1prime.ru/20240326/nuland-846717201.html

В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине

В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине

Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Украине не печенье, а наживку на крючке – и Киев ее заглотил. Но американская стратегия провалилась... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T15:39+0300

2024-03-26T15:39+0300

2024-03-26T15:39+0300

спецоперация на украине

украина

сша

виктория нуланд

евромайдан

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Украине не печенье, а наживку на крючке – и Киев ее заглотил. Но американская стратегия провалилась – Донбасс и Крым, важные стратегические области, достались России, а ее экономика процветает, вопреки санкциям, пишет турецкое издание Cumhuriyet.Нуланд – один из авторов и акторов украинской стратегии, направленной против России. Евромайдан, который западная пресса называет победой "демократия", был комплексной операцией против Москвы. Роль, которую сыграли в этом Соединенные Штаты, не скрывали и в Белом доме.Поэтому продолжающийся сегодня российско-украинский конфликт – это на самом деле противостояние Москвы и Вашингтона, начавшееся десять лет назад. И все это время Нуланд активно действовала на разобщение двух стран. Но дипломат была вынуждена уйти в отставку, так и не сдержав своего обещания "преподнести Путину сюрприз", отмечает автор публикации.После новостей об отставке Нуланд на нее обрушился шквал критики со стороны самих американцев. Ее наследие названо плохим, а стратегия в отношении Украины признана провальной. Владимир Путин присоединил к России важнейший промышленный и аграрный регион, а также обеспечил своему флоту надежную морскую базу.Но больше всего страданий выпало на долю украинцев, "отравившихся" печеньем Нуланд, заключает автор.В феврале 2014-го в Киеве отстранили от власти президента Виктора Януковича и сформировали новое правительство. Госпереворот сопровождался уличными беспорядками и нападениями на силовиков. Во время событий на Евромайдане пострадало две с половиной тысячи украинцев. Среди них более семи сотен — правоохранители, остальные — обычные жители. Убиты почти два десятка правоохранителей.Шестнадцатого марта 2014-го в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, и более 90 процентов пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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украина, сша, виктория нуланд, евромайдан