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В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине
В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине
Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Украине не печенье, а наживку на крючке – и Киев ее заглотил. Но американская стратегия провалилась... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T15:39+0300
2024-03-26T15:39+0300
спецоперация на украине
украина
сша
виктория нуланд
евромайдан
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Украине не печенье, а наживку на крючке – и Киев ее заглотил. Но американская стратегия провалилась – Донбасс и Крым, важные стратегические области, достались России, а ее экономика процветает, вопреки санкциям, пишет турецкое издание Cumhuriyet.Нуланд – один из авторов и акторов украинской стратегии, направленной против России. Евромайдан, который западная пресса называет победой "демократия", был комплексной операцией против Москвы. Роль, которую сыграли в этом Соединенные Штаты, не скрывали и в Белом доме.Поэтому продолжающийся сегодня российско-украинский конфликт – это на самом деле противостояние Москвы и Вашингтона, начавшееся десять лет назад. И все это время Нуланд активно действовала на разобщение двух стран. Но дипломат была вынуждена уйти в отставку, так и не сдержав своего обещания "преподнести Путину сюрприз", отмечает автор публикации.После новостей об отставке Нуланд на нее обрушился шквал критики со стороны самих американцев. Ее наследие названо плохим, а стратегия в отношении Украины признана провальной. Владимир Путин присоединил к России важнейший промышленный и аграрный регион, а также обеспечил своему флоту надежную морскую базу.Но больше всего страданий выпало на долю украинцев, "отравившихся" печеньем Нуланд, заключает автор.В феврале 2014-го в Киеве отстранили от власти президента Виктора Януковича и сформировали новое правительство. Госпереворот сопровождался уличными беспорядками и нападениями на силовиков. Во время событий на Евромайдане пострадало две с половиной тысячи украинцев. Среди них более семи сотен — правоохранители, остальные — обычные жители. Убиты почти два десятка правоохранителей.Шестнадцатого марта 2014-го в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, и более 90 процентов пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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украина, сша, виктория нуланд, евромайдан
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Виктория Нуланд, Евромайдан
15:39 26.03.2024
 
В Турции назвали главного зачинщика кровавой трагедии на Украине

Cumhuriyet: Нуланд оставила США плохое наследие, потерпев крах на Украине

© РИА Новости . Петр Задорожный | Перейти в медиабанкЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта. - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Петр Задорожный
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Украине не печенье, а наживку на крючке – и Киев ее заглотил. Но американская стратегия провалилась – Донбасс и Крым, важные стратегические области, достались России, а ее экономика процветает, вопреки санкциям, пишет турецкое издание Cumhuriyet.
Нуланд – один из авторов и акторов украинской стратегии, направленной против России. Евромайдан, который западная пресса называет победой "демократия", был комплексной операцией против Москвы. Роль, которую сыграли в этом Соединенные Штаты, не скрывали и в Белом доме.
Поэтому продолжающийся сегодня российско-украинский конфликт – это на самом деле противостояние Москвы и Вашингтона, начавшееся десять лет назад. И все это время Нуланд активно действовала на разобщение двух стран. Но дипломат была вынуждена уйти в отставку, так и не сдержав своего обещания "преподнести Путину сюрприз", отмечает автор публикации.
После новостей об отставке Нуланд на нее обрушился шквал критики со стороны самих американцев. Ее наследие названо плохим, а стратегия в отношении Украины признана провальной. Владимир Путин присоединил к России важнейший промышленный и аграрный регион, а также обеспечил своему флоту надежную морскую базу.
Но больше всего страданий выпало на долю украинцев, "отравившихся" печеньем Нуланд, заключает автор.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Нуланд заподозрили в причастности к теракту. Россию ждут "сюрпризы"
Вчера, 17:46
В феврале 2014-го в Киеве отстранили от власти президента Виктора Януковича и сформировали новое правительство. Госпереворот сопровождался уличными беспорядками и нападениями на силовиков. Во время событий на Евромайдане пострадало две с половиной тысячи украинцев. Среди них более семи сотен — правоохранители, остальные — обычные жители. Убиты почти два десятка правоохранителей.
Шестнадцатого марта 2014-го в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, и более 90 процентов пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВиктория НуландЕвромайдан
 
 
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