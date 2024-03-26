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России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков - 26.03.2024, ПРАЙМ
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России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков
России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков - 26.03.2024, ПРАЙМ
России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков
России необходимо исключить существование на своей границе государства-агрессора с "националистической начинкой", рассказал в интервью сайту АиФ официальный... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T05:46+0300
2024-03-26T05:49+0300
россия
украина
дмитрий песков
новые регионы рф
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. России необходимо исключить существование на своей границе государства-агрессора с "националистической начинкой", рассказал в интервью сайту АиФ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть", - сказал он.Аргументируя свою позицию, Песков отметил, что Украина намерена силой забрать Крым и новые российские регионы, и Россия просто не может допустить существование на границе страны, у которого задокументировано намерение использовать любые методы для завоевания чужих территорий.Как подчеркнул пресс-секретарь, Украина и ее граждане стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию."Потому что Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах. А если получится, то и добить ее. Они практически открыто, не стесняясь, об этом говорят. Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать", - сказал Песков.
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россия, украина, дмитрий песков, новые регионы рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, новые регионы РФ
05:46 26.03.2024 (обновлено: 05:49 26.03.2024)
 
России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков

Песков: России важно исключить существование у границ страны с националистами

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. России необходимо исключить существование на своей границе государства-агрессора с "националистической начинкой", рассказал в интервью сайту АиФ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть", - сказал он.
Аргументируя свою позицию, Песков отметил, что Украина намерена силой забрать Крым и новые российские регионы, и Россия просто не может допустить существование на границе страны, у которого задокументировано намерение использовать любые методы для завоевания чужих территорий.
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Как подчеркнул пресс-секретарь, Украина и ее граждане стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию.
"Потому что Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах. А если получится, то и добить ее. Они практически открыто, не стесняясь, об этом говорят. Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать", - сказал Песков.
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песковновые регионы РФ
 
 
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