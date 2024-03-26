https://1prime.ru/20240326/peskov-846696321.html

России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков

России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков - 26.03.2024, ПРАЙМ

России важно исключить у границ государства с националистами, заявил Песков

России необходимо исключить существование на своей границе государства-агрессора с "националистической начинкой", рассказал в интервью сайту АиФ официальный... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T05:46+0300

2024-03-26T05:46+0300

2024-03-26T05:49+0300

россия

украина

дмитрий песков

новые регионы рф

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. России необходимо исключить существование на своей границе государства-агрессора с "националистической начинкой", рассказал в интервью сайту АиФ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть", - сказал он.Аргументируя свою позицию, Песков отметил, что Украина намерена силой забрать Крым и новые российские регионы, и Россия просто не может допустить существование на границе страны, у которого задокументировано намерение использовать любые методы для завоевания чужих территорий.Как подчеркнул пресс-секретарь, Украина и ее граждане стали инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию."Потому что Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах. А если получится, то и добить ее. Они практически открыто, не стесняясь, об этом говорят. Украина и украинцы стали просто инструментом, который не жалко расходовать", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846605688.html

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россия, украина, дмитрий песков, новые регионы рф