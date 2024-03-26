https://1prime.ru/20240326/problema-846728989.html
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины
Самая главная проблема Киева состоит в нехватке живой силы, сообщает издание Politico. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T23:19+0300
2024-03-26T23:19+0300
2024-03-26T23:19+0300
спецоперация на украине
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Самая главная проблема Киева состоит в нехватке живой силы, сообщает издание Politico."Всплеск патриотического пыла, из-за которого вербовочные центры были переполнены добровольцами, пошел на убыль на третий год конфликта. Украина сейчас изо всех сил пытается мобилизовать мужчин для отправки на поле боя, которое уничтожает ее солдат", – указывается в материале статьи.Журналист издания также отметил, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов.Замминистра обороны Иван Гаврилюк указывал на сильную необходимость Киева в системах ПВО, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы. Также он добавлял, что украинское правительство все еще рассчитывает получить истребители F-16.Директор ЦРУ Роберт Бернс заявлял, что Украина потерпит поражение без дальнейшей американской поддержки и будет вынуждена сесть на стол переговоров с Москвой на ее условиях уже через год.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российские войска уверенно держат позиции на линии фронта, в то время на Украине наблюдается дефицит солдат и снарядов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240326/slovakiya-846728508.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины
Politico: ВСУ сильно нуждаются в дополнительной живой силе, но добровольцев нет
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ.
Самая главная проблема Киева состоит в нехватке живой силы, сообщает
издание Politico.
"Всплеск патриотического пыла, из-за которого вербовочные центры были переполнены добровольцами, пошел на убыль на третий год конфликта. Украина сейчас изо всех сил пытается мобилизовать мужчин для отправки на поле боя, которое уничтожает ее солдат", – указывается в материале статьи.
Журналист издания также отметил, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов.
Замминистра обороны Иван Гаврилюк указывал на сильную необходимость Киева в системах ПВО, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы. Также он добавлял, что украинское правительство все еще рассчитывает получить истребители F-16.
Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием
Директор ЦРУ Роберт Бернс заявлял, что Украина потерпит поражение без дальнейшей американской поддержки и будет вынуждена сесть на стол переговоров с Москвой на ее условиях уже через год.
В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российские войска уверенно держат позиции на линии фронта, в то время на Украине наблюдается дефицит солдат и снарядов.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.