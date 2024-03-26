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"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
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"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины
Самая главная проблема Киева состоит в нехватке живой силы, сообщает издание Politico. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T23:19+0300
2024-03-26T23:19+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Самая главная проблема Киева состоит в нехватке живой силы, сообщает издание Politico."Всплеск патриотического пыла, из-за которого вербовочные центры были переполнены добровольцами, пошел на убыль на третий год конфликта. Украина сейчас изо всех сил пытается мобилизовать мужчин для отправки на поле боя, которое уничтожает ее солдат", – указывается в материале статьи.Журналист издания также отметил, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов.Замминистра обороны Иван Гаврилюк указывал на сильную необходимость Киева в системах ПВО, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы. Также он добавлял, что украинское правительство все еще рассчитывает получить истребители F-16.Директор ЦРУ Роберт Бернс заявлял, что Украина потерпит поражение без дальнейшей американской поддержки и будет вынуждена сесть на стол переговоров с Москвой на ее условиях уже через год.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российские войска уверенно держат позиции на линии фронта, в то время на Украине наблюдается дефицит солдат и снарядов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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украина, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО
23:19 26.03.2024
 
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины

Politico: ВСУ сильно нуждаются в дополнительной живой силе, но добровольцев нет

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Самая главная проблема Киева состоит в нехватке живой силы, сообщает издание Politico.
"Всплеск патриотического пыла, из-за которого вербовочные центры были переполнены добровольцами, пошел на убыль на третий год конфликта. Украина сейчас изо всех сил пытается мобилизовать мужчин для отправки на поле боя, которое уничтожает ее солдат", – указывается в материале статьи.
Журналист издания также отметил, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов.
Замминистра обороны Иван Гаврилюк указывал на сильную необходимость Киева в системах ПВО, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы. Также он добавлял, что украинское правительство все еще рассчитывает получить истребители F-16.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Премьер Словакии подтвердил намерение помогать Киеву, но не оружием
22:36
Директор ЦРУ Роберт Бернс заявлял, что Украина потерпит поражение без дальнейшей американской поддержки и будет вынуждена сесть на стол переговоров с Москвой на ее условиях уже через год.
В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российские войска уверенно держат позиции на линии фронта, в то время на Украине наблюдается дефицит солдат и снарядов.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВО
 
 
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