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"Несвященная битва". Украина никогда не станет для мира важнее Палестины
"Несвященная битва". Украина никогда не станет для мира важнее Палестины - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Несвященная битва". Украина никогда не станет для мира важнее Палестины
Украина не станет для мира "важнее", чем сектор Газа, ближневосточный конфликт имеет долгую историю, а судьбой Киева озабочен только президент Франции Эммануэль | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T11:49+0300
2024-03-26T11:49+0300
2024-03-26T11:49+0300
спецоперация на украине
мир
украина
палестина
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Украина не станет для мира "важнее", чем сектор Газа, ближневосточный конфликт имеет долгую историю, а судьбой Киева озабочен только президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание Le Point.Как напоминает автор материалов, французский лидер, призывая помогать Украине, говорит о катастрофических последствиях для Европы в случае его проигрыша, однако конфликт так и не стал "священным". С другой стороны, отмечает издание, разворачивается новый виток палестино-израильского конфликта."Это именно тот случай, когда война священна: она не оставляет равнодушными ни радикалов, ни гуманистов. Она считается незапамятной уже как минимум тысячелетие, и разлад во взглядах вокруг нее так же вечен", - подчеркивает автор.Он объясняет, что Палестина остается ареной для тех, кто хочет освободиться от ненависти, потребовать справедливости и мира, а Украина таких "больших наград не предлагает"."Макрон — все еще одинокая армия. Мы не знаем, кто пойдет умирать за Украину. А кто пойдет умирать за Палестину? Палестинцы", - заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ
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мир, украина, палестина, палестино-израильский конфликт
Спецоперация на Украине, МИР, УКРАИНА, ПАЛЕСТИНА, палестино-израильский конфликт
"Несвященная битва". Украина никогда не станет для мира важнее Палестины
Le Point: мировое сообщество не считает конфликт на Украине "священным"
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Украина не станет для мира "важнее", чем сектор Газа, ближневосточный конфликт имеет долгую историю, а судьбой Киева озабочен только президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание Le Point
.
Как напоминает автор материалов, французский лидер, призывая помогать Украине, говорит о катастрофических последствиях для Европы в случае его проигрыша, однако конфликт так и не стал "священным".
С другой стороны, отмечает издание, разворачивается новый виток палестино-израильского конфликта.
"Это именно тот случай, когда война священна: она не оставляет равнодушными ни радикалов, ни гуманистов. Она считается незапамятной уже как минимум тысячелетие, и разлад во взглядах вокруг нее так же вечен", - подчеркивает автор.
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Он объясняет, что Палестина остается ареной для тех, кто хочет освободиться от ненависти, потребовать справедливости и мира, а Украина таких "больших наград не предлагает".
"Макрон — все еще одинокая армия. Мы не знаем, кто пойдет умирать за Украину. А кто пойдет умирать за Палестину? Палестинцы", - заключает автор.