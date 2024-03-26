https://1prime.ru/20240326/spetsoperatsiya-846705655.html

"Несвященная битва". Украина никогда не станет для мира важнее Палестины

"Несвященная битва". Украина никогда не станет для мира важнее Палестины - 26.03.2024, ПРАЙМ

"Несвященная битва". Украина никогда не станет для мира важнее Палестины

Украина не станет для мира "важнее", чем сектор Газа, ближневосточный конфликт имеет долгую историю, а судьбой Киева озабочен только президент Франции Эммануэль | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T11:49+0300

2024-03-26T11:49+0300

2024-03-26T11:49+0300

спецоперация на украине

мир

украина

палестина

палестино-израильский конфликт

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Украина не станет для мира "важнее", чем сектор Газа, ближневосточный конфликт имеет долгую историю, а судьбой Киева озабочен только президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание Le Point.Как напоминает автор материалов, французский лидер, призывая помогать Украине, говорит о катастрофических последствиях для Европы в случае его проигрыша, однако конфликт так и не стал "священным". С другой стороны, отмечает издание, разворачивается новый виток палестино-израильского конфликта."Это именно тот случай, когда война священна: она не оставляет равнодушными ни радикалов, ни гуманистов. Она считается незапамятной уже как минимум тысячелетие, и разлад во взглядах вокруг нее так же вечен", - подчеркивает автор.Он объясняет, что Палестина остается ареной для тех, кто хочет освободиться от ненависти, потребовать справедливости и мира, а Украина таких "больших наград не предлагает"."Макрон — все еще одинокая армия. Мы не знаем, кто пойдет умирать за Украину. А кто пойдет умирать за Палестину? Палестинцы", - заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240325/oon-846690826.html

украина

палестина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, украина, палестина, палестино-израильский конфликт