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МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"

МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"

МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле". | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T20:16+0300

2024-03-26T20:16+0300

2024-03-26T20:16+0300

происшествия

крокус сити холл

погибшие

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле". Список по состоянию на 20.00 мск можно найти на официальном сайте ведомства. Информация будет корректироваться. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация

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крокус сити холл, погибшие