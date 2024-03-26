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МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
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МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"
МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ
МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"
МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле". | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T20:16+0300
2024-03-26T20:16+0300
происшествия
крокус сити холл
погибшие
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле". Список по состоянию на 20.00 мск можно найти на официальном сайте ведомства. Информация будет корректироваться. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация
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крокус сити холл, погибшие
Происшествия, Крокус сити холл, погибшие
20:16 26.03.2024
 
МЧС обновило список погибших в теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало список погибших в теракте в "Крокусе" 26 марта, в нем 120 фамилий

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле".
Список по состоянию на 20.00 мск можно найти на официальном сайте ведомства. Информация будет корректироваться.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
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СМИ назвали районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в "Крокусе"
18:49
Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится.
*запрещенная на территории России террористическая организация
 
ПроисшествияКрокус сити холлпогибшие
 
 
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