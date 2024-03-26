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"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240326/ukraine-846699342.html
"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине
"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине
Украина столкнулась не только с проблемой нехватки боеприпасов, но и сокращением числа мужчин, готовых присоединиться к ВСУ, передает издание Politico. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:12+0300
2024-03-26T10:00+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Украина столкнулась не только с проблемой нехватки боеприпасов, но и сокращением числа мужчин, готовых присоединиться к ВСУ, передает издание Politico."На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправится на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ", — говорится в статье.По мнению директора военного аналитического центра Rochan Consulting Конрада Музыки, нехватка военнослужащих заставит Киев истратить свои ресурсы быстрее и, в конечном итоге, приведет к успеху России.Эксперт заключил, что задержка с законопроектом о мобилизации и отсрочка помощи ВСУ дает России ряд преимуществ, тогда как нехватка снабжения и живой силы мешает Киеву проведение эффективных оборонительных операций.В издании также отметили, что по словам самих украинецев, поступающего от союзников оружия достаточно для того, чтобы страна продержалась, но его недостаточно для того, чтобы выиграть конфликт.Ранее Михаил Подоляк, политический советник президента Украины Владимира Зеленского, отмечал, что по-прежнему оптимистичен в отношении того, что пакет мер по спасению Украины будет принят. Помимо всего прочего, "будет странно, если пакет не будет одобрен, поскольку Америка считает Россию ключевым противником, а инвестиции в Украину - это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее способность обеспечивать соблюдение глобальных правил и следить за тем, чтобы они не нарушались", сказал он.На Украине с начала СВО, 24 февраля 2022 года, введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Свободный выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку мобилизуемым могут вручить в разных местах. Так, в соцсетях появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на АЗС и в предприятиях общепита. Вручать ее не обязательно должен представитель ТЦК, это могут сделать и начальство на предприятиях, где работает призывник, и руководители ЖЭК, и представители домового комитета, а также иные должностные лица.
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россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
09:12 26.03.2024 (обновлено: 10:00 26.03.2024)
 
"Их стало меньше". СМИ раскрыли, что произошло на Украине

Politico: готовых отправиться на фронт украинских солдат становится все меньше

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Украина столкнулась не только с проблемой нехватки боеприпасов, но и сокращением числа мужчин, готовых присоединиться к ВСУ, передает издание Politico.
"На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправится на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ", — говорится в статье.
По мнению директора военного аналитического центра Rochan Consulting Конрада Музыки, нехватка военнослужащих заставит Киев истратить свои ресурсы быстрее и, в конечном итоге, приведет к успеху России.
Эксперт заключил, что задержка с законопроектом о мобилизации и отсрочка помощи ВСУ дает России ряд преимуществ, тогда как нехватка снабжения и живой силы мешает Киеву проведение эффективных оборонительных операций.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
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21 марта, 11:43
В издании также отметили, что по словам самих украинецев, поступающего от союзников оружия достаточно для того, чтобы страна продержалась, но его недостаточно для того, чтобы выиграть конфликт.
Ранее Михаил Подоляк, политический советник президента Украины Владимира Зеленского, отмечал, что по-прежнему оптимистичен в отношении того, что пакет мер по спасению Украины будет принят. Помимо всего прочего, "будет странно, если пакет не будет одобрен, поскольку Америка считает Россию ключевым противником, а инвестиции в Украину - это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее способность обеспечивать соблюдение глобальных правил и следить за тем, чтобы они не нарушались", сказал он.
На Украине с начала СВО, 24 февраля 2022 года, введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Свободный выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку мобилизуемым могут вручить в разных местах. Так, в соцсетях появлялись видеозаписи, как это делают на улицах, на АЗС и в предприятиях общепита. Вручать ее не обязательно должен представитель ТЦК, это могут сделать и начальство на предприятиях, где работает призывник, и руководители ЖЭК, и представители домового комитета, а также иные должностные лица.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУНовости
 
 
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