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Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus
Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus - 26.03.2024, ПРАЙМ
Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:26+0300
2024-03-26T09:26+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина. Об этом политик сообщил в беседе с изданием Politico."Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им", - сказал он.По мнению Кулебы, Берлин сам ввязался в эту ситуацию и должен найти выход из нее.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не может поставлять системы вооружений большой дальности на Украину, даже если они будут находиться за пределами страны. Вопреки давлению со стороны оппозиции и членов правительства страны Шольц отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.Россия рассматривает поставки оружия на Украину как помеху урегулированию конфликта, а также как вмешательство стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а также обвинил США и НАТО в участии в конфликте, включая поставки и обучение персонала в различных странах.В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину будут иметь негативный эффект и не будут способствовать переговорам.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, TAURUS, Новости
Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus
Кулеба признался, что получает замечания от Берлина каждый раз после комментариев о Taurus
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина. Об этом политик сообщил в беседе с изданием Politico.
"Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им", - сказал он.
По мнению Кулебы, Берлин сам ввязался в эту ситуацию и должен найти выход из нее.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не может поставлять системы вооружений большой дальности на Украину, даже если они будут находиться за пределами страны. Вопреки давлению со стороны оппозиции и членов правительства страны Шольц отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
Шольц сделал неожиданное сравнение дебатов о Taurus
Россия рассматривает поставки оружия на Украину как помеху урегулированию конфликта, а также как вмешательство стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а также обвинил США и НАТО в участии в конфликте, включая поставки и обучение персонала в различных странах.
В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину будут иметь негативный эффект и не будут способствовать переговорам.