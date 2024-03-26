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Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus

Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus - 26.03.2024, ПРАЙМ

Кулеба пожаловался на замечания от Берлина после комментариев о Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T09:26+0300

2024-03-26T09:26+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина. Об этом политик сообщил в беседе с изданием Politico."Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им", - сказал он.По мнению Кулебы, Берлин сам ввязался в эту ситуацию и должен найти выход из нее.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не может поставлять системы вооружений большой дальности на Украину, даже если они будут находиться за пределами страны. Вопреки давлению со стороны оппозиции и членов правительства страны Шольц отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.Россия рассматривает поставки оружия на Украину как помеху урегулированию конфликта, а также как вмешательство стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а также обвинил США и НАТО в участии в конфликте, включая поставки и обучение персонала в различных странах.В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину будут иметь негативный эффект и не будут способствовать переговорам.

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