https://1prime.ru/20240326/ukraine-846700474.html

Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ

Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ - 26.03.2024, ПРАЙМ

Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой", передает издание Politico. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T09:49+0300

2024-03-26T09:49+0300

2024-03-26T10:14+0300

спецоперация на украине

украина

запад

сша

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой", передает издание Politico."На прошлой неделе сообщалось, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты из опасений, что удары украинских беспилотников приведут к росту мировых цен на энергоносители. Кулеба это не подтвердил, однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так", - говорится в публикации. По словам главы внешнеполитического ведомства, действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики", заключил Кулеба.В Кремле в свою очередь заявляли, что Украина и украинский народ стали инструментом в руках коллективного Запада, с помощью которого он намерен сдержать Россию, оставив ее на задворках развития.Россия рассматривает поставки оружия на Украину как помеху урегулированию конфликта, а также как вмешательство стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а также обвинил США и НАТО в участии в конфликте, включая поставки и обучение персонала в различных странах.В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину будут иметь негативный эффект и не будут способствовать переговорам.

https://1prime.ru/20240325/usa-846682613.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, новости