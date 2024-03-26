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Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ
Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой", передает издание Politico. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T09:49+0300
2024-03-26T10:14+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой", передает издание Politico."На прошлой неделе сообщалось, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты из опасений, что удары украинских беспилотников приведут к росту мировых цен на энергоносители. Кулеба это не подтвердил, однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так", - говорится в публикации. По словам главы внешнеполитического ведомства, действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики", заключил Кулеба.В Кремле в свою очередь заявляли, что Украина и украинский народ стали инструментом в руках коллективного Запада, с помощью которого он намерен сдержать Россию, оставив ее на задворках развития.Россия рассматривает поставки оружия на Украину как помеху урегулированию конфликта, а также как вмешательство стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а также обвинил США и НАТО в участии в конфликте, включая поставки и обучение персонала в различных странах.В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину будут иметь негативный эффект и не будут способствовать переговорам.
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украина, запад, сша, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Новости
09:49 26.03.2024 (обновлено: 10:14 26.03.2024)
 
Кулеба возмутился запретом США бить по российским НПЗ

Глава МИД Украины Кулеба: Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой", передает издание Politico.
"На прошлой неделе сообщалось, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты из опасений, что удары украинских беспилотников приведут к росту мировых цен на энергоносители. Кулеба это не подтвердил, однако, отвечая на вопрос, не кажется ли ему порой, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он сказал: "Да, это так", - говорится в публикации.
По словам главы внешнеполитического ведомства, действия западных стран не всегда соответствуют их заявлениям. По мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики", заключил Кулеба.
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В Кремле в свою очередь заявляли, что Украина и украинский народ стали инструментом в руках коллективного Запада, с помощью которого он намерен сдержать Россию, оставив ее на задворках развития.
Россия рассматривает поставки оружия на Украину как помеху урегулированию конфликта, а также как вмешательство стран НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а также обвинил США и НАТО в участии в конфликте, включая поставки и обучение персонала в различных странах.
В Кремле отмечали, что поставки оружия на Украину будут иметь негативный эффект и не будут способствовать переговорам.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДСШАНовости
 
 
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