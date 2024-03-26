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ВС России нанесли удар по объектам СБУ - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли удар по объектам СБУ
ВС России нанесли удар по объектам СБУ - 26.03.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по объектам СБУ
Российская армия нанесла групповой удар ракетами дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений, сообщили во вторник в... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:13+0300
2024-03-26T14:13+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российская армия нанесла групповой удар ракетами дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений, сообщили во вторник в Министерстве обороны России.По данным ведомства, удары наносились с помощью ракет и беспилотников, использующих дальнобойное высокоточное оружие морского и наземного базирования. "В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении ведомства.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, который, по данным российских властей, был организован украинскими спецслужбами.Удары наносились по объектам энергетики, обороны, военного управления и связи. В результате, в регионах Украины, а также во всей стране объявляется воздушная тревога ежедневно.
https://1prime.ru/20240325/spetsoperatsiya-846676698.html
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россия, украина, сбу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СБУ, Новости
14:13 26.03.2024
 
ВС России нанесли удар по объектам СБУ

МО: ВС России нанесли удар по объектам СБУ и центрам принятия решений

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российская армия нанесла групповой удар ракетами дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений, сообщили во вторник в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, удары наносились с помощью ракет и беспилотников, использующих дальнобойное высокоточное оружие морского и наземного базирования.
"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении ведомства.
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"Все очень серьезно": российская армия катает ВСУ на смертельных "качелях"
Вчера, 12:19
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, который, по данным российских властей, был организован украинскими спецслужбами.
Удары наносились по объектам энергетики, обороны, военного управления и связи. В результате, в регионах Украины, а также во всей стране объявляется воздушная тревога ежедневно.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСБУНовости
 
 
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