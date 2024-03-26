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ВС России нанесли удар по объектам СБУ

ВС России нанесли удар по объектам СБУ - 26.03.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по объектам СБУ

Российская армия нанесла групповой удар ракетами дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений, сообщили во вторник в... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:13+0300

2024-03-26T14:13+0300

2024-03-26T14:13+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российская армия нанесла групповой удар ракетами дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений, сообщили во вторник в Министерстве обороны России.По данным ведомства, удары наносились с помощью ракет и беспилотников, использующих дальнобойное высокоточное оружие морского и наземного базирования. "В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении ведомства.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, который, по данным российских властей, был организован украинскими спецслужбами.Удары наносились по объектам энергетики, обороны, военного управления и связи. В результате, в регионах Украины, а также во всей стране объявляется воздушная тревога ежедневно.

https://1prime.ru/20240325/spetsoperatsiya-846676698.html

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