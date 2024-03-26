https://1prime.ru/20240326/uran-846696541.html
Российский уран подорожал для ЕС до максимума с 2013 года
Российский уран подорожал для ЕС до максимума с 2013 года - 26.03.2024, ПРАЙМ
Российский уран подорожал для ЕС до максимума с 2013 года
Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года - 1713 евро за килограмм, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T05:58+0300
2024-03-26T05:58+0300
2024-03-26T05:58+0300
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мировая торговля
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года - 1713 евро за килограмм, выяснило РИА Новости на основании открытых данных. Россия главным образом поставляет в Евросоюз обогащенный уран. Его стоимость для объединения растет последние три года: в 2021 году она составляла 678 евро за килограмм, в 2022 году - 1163 евро за килограмм, а по итогам 2023 года достигла 1713 евро за килограмм. Таким образом для ЕС цена выросла с досанкционного 2021 года в 2,5 раза. Это максимальное среднегодовое значение с 2013 года - тогда килограмм российского урана обходился объединению в 2004 евро, что до сих пор является рекордом в современной истории. В целом объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам прошлого года составили 253 тонны на 430 миллионов евро. Таким образом, на РФ пришлось 19% всех его покупок странами ЕС. Первое место с долей в 28% заняла Великобритания (365 тонн на 678 миллионов евро), а второе с долей в 20% - Нидерланды (263 тонны на 311 миллионов евро). Кроме того, ЕС покупал у России обедненный уран, но в довольно небольших объемах - чуть менее 1 тонны на 54 тысячи евро. Главным образом страны объединения приобретали его друг у друга: больше всего у Испании (2,2 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро), Словакии (1,1 тысячи тонн на 1,6 миллиона евро), Италии (589 тонн на 2,2 миллиона евро) и Германии (479 тонн на 2,3 миллиона евро). Страны Евросоюза также в больших количествах приобретают природный уран, здесь крупнейшим поставщиком в 2023 году была Канада с 9 тысячами тонн на 819 миллионов евро. Франция была вторым главным экспортером (4 тысячи тонн на 528 миллионов евро), затем следуют Казахстан (3,9 тысячи тонн на 245 миллионов евро), Нидерланды (3,6 тысячи тонн на 352 миллиона евро) и Нигер (3,4 тысячи тонн на 168 миллионов евро). Суммарно в прошлом году объединение импортировало 24 тысячи тонн урана из стран вне ЕС на 3,2 миллиарда евро, а объемы торговли им внутри объединения составили почти 13,5 тысячи тонн на 1,9 миллиарда евро.
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россия, уран, мировая торговля
РОССИЯ, уран, мировая торговля
Российский уран подорожал для ЕС до максимума с 2013 года
Цена на российский уран для Евросоюза выросла до максимума с 2013 года
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года - 1713 евро за килограмм, выяснило РИА Новости на основании открытых данных.
Россия главным образом поставляет в Евросоюз обогащенный уран. Его стоимость для объединения растет последние три года: в 2021 году она составляла 678 евро за килограмм, в 2022 году - 1163 евро за килограмм, а по итогам 2023 года достигла 1713 евро за килограмм. Таким образом для ЕС цена выросла с досанкционного 2021 года в 2,5 раза. Это максимальное среднегодовое значение с 2013 года - тогда килограмм российского урана обходился объединению в 2004 евро, что до сих пор является рекордом в современной истории.
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В целом объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам прошлого года составили 253 тонны на 430 миллионов евро. Таким образом, на РФ пришлось 19% всех его покупок странами ЕС. Первое место с долей в 28% заняла Великобритания (365 тонн на 678 миллионов евро), а второе с долей в 20% - Нидерланды (263 тонны на 311 миллионов евро).
Кроме того, ЕС покупал у России обедненный уран, но в довольно небольших объемах - чуть менее 1 тонны на 54 тысячи евро. Главным образом страны объединения приобретали его друг у друга: больше всего у Испании (2,2 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро), Словакии (1,1 тысячи тонн на 1,6 миллиона евро), Италии (589 тонн на 2,2 миллиона евро) и Германии (479 тонн на 2,3 миллиона евро).
Страны Евросоюза также в больших количествах приобретают природный уран, здесь крупнейшим поставщиком в 2023 году была Канада с 9 тысячами тонн на 819 миллионов евро. Франция была вторым главным экспортером (4 тысячи тонн на 528 миллионов евро), затем следуют Казахстан (3,9 тысячи тонн на 245 миллионов евро), Нидерланды (3,6 тысячи тонн на 352 миллиона евро) и Нигер (3,4 тысячи тонн на 168 миллионов евро).
Суммарно в прошлом году объединение импортировало 24 тысячи тонн урана из стран вне ЕС на 3,2 миллиарда евро, а объемы торговли им внутри объединения составили почти 13,5 тысячи тонн на 1,9 миллиарда евро.