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Бразилия решила развивать собственную добычу урана
Бразилия решила развивать собственную добычу урана - 26.03.2024, ПРАЙМ
Бразилия решила развивать собственную добычу урана
Бразилия хочет развивать собственную добычу урана для последующего экспорта, рассказал РИА Новости вице-президент совета директоров Бразильской ассоциации по... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:10+0300
2024-03-26T13:10+0300
2024-03-26T13:10+0300
энергетика
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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Бразилия хочет развивать собственную добычу урана для последующего экспорта, рассказал РИА Новости вице-президент совета директоров Бразильской ассоциации по развитию атомной деятельности Орпет Маркес Пейшото. "Может быть, еще какое-то время мы будем импортировать (уран из России - ред.). Но я думаю, что правительство хочет развивать добычу своего урана. Власти хотят экспортировать его", - выразил он мнение в беседе с агентством на полях "Атомэкспо". В 2022 году Бразилия закупала природный уран у Великобритании (23,5 миллиона долларов), Казахстана (17,3 миллиона долларов) и Канады (4,6 миллиона долларов), обогащенный - у Великобритании (13,7 миллиона долларов), Германии (1,1 миллиона долларов), Швеции (893 тысячи долларов) и США (5 тысяч долларов). В 2023 году кроме России лишь США поставляли в Бразилию уран, но обедненный - на 2,2 тысячи долларов. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
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бразилия, уран, экспорт
Энергетика, БРАЗИЛИЯ, уран, экспорт
Бразилия решила развивать собственную добычу урана
Бразилия хочет развивать собственную добычу урана для последующего экспорта
СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Бразилия хочет развивать собственную добычу урана для последующего экспорта, рассказал РИА Новости вице-президент совета директоров Бразильской ассоциации по развитию атомной деятельности Орпет Маркес Пейшото.
"Может быть, еще какое-то время мы будем импортировать (уран из России - ред.). Но я думаю, что правительство хочет развивать добычу своего урана. Власти хотят экспортировать его", - выразил он мнение в беседе с агентством на полях "Атомэкспо".
Российский уран подорожал для ЕС до максимума с 2013 года
В 2022 году Бразилия закупала природный уран у Великобритании (23,5 миллиона долларов), Казахстана (17,3 миллиона долларов) и Канады (4,6 миллиона долларов), обогащенный - у Великобритании (13,7 миллиона долларов), Германии (1,1 миллиона долларов), Швеции (893 тысячи долларов) и США (5 тысяч долларов). В 2023 году кроме России лишь США поставляли в Бразилию уран, но обедненный - на 2,2 тысячи долларов.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".