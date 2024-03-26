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Бразилия решила развивать собственную добычу урана

Бразилия решила развивать собственную добычу урана - 26.03.2024, ПРАЙМ

Бразилия решила развивать собственную добычу урана

Бразилия хочет развивать собственную добычу урана для последующего экспорта, рассказал РИА Новости вице-президент совета директоров Бразильской ассоциации по... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T13:10+0300

2024-03-26T13:10+0300

2024-03-26T13:10+0300

энергетика

бразилия

уран

экспорт

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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Бразилия хочет развивать собственную добычу урана для последующего экспорта, рассказал РИА Новости вице-президент совета директоров Бразильской ассоциации по развитию атомной деятельности Орпет Маркес Пейшото. "Может быть, еще какое-то время мы будем импортировать (уран из России - ред.). Но я думаю, что правительство хочет развивать добычу своего урана. Власти хотят экспортировать его", - выразил он мнение в беседе с агентством на полях "Атомэкспо". В 2022 году Бразилия закупала природный уран у Великобритании (23,5 миллиона долларов), Казахстана (17,3 миллиона долларов) и Канады (4,6 миллиона долларов), обогащенный - у Великобритании (13,7 миллиона долларов), Германии (1,1 миллиона долларов), Швеции (893 тысячи долларов) и США (5 тысяч долларов). В 2023 году кроме России лишь США поставляли в Бразилию уран, но обедненный - на 2,2 тысячи долларов. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".

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бразилия, уран, экспорт