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Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев
Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев - 26.03.2024, ПРАЙМ
Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев
Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:19+0300
2024-03-26T14:19+0300
2024-03-26T15:01+0300
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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Пока политический сигнал, который приходит из Вашингтона, он, мягко скажу, слегка расходится с практической деятельностью, которую реализуют американские компании", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках форума "Атомэкспо-2024"."Ограничения "Росатома" (недружественными странами) - это в первую очередь серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов ", - добавил он."Но при этом это ни в коей мере нас не сдержит, постольку поскольку рынки дружественных стран - они для нас комфортны и растут", - подчеркнул гендиректор "Росатома".Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России, напомнил Лихачев."Рынок в целом проиграл - надо честно говорить... Проиграл только потому, что кому-то в Вашингтоне захотелось как можно скорее озвучить будущие рестрикции против Российской Федерации", - сказал Лихачев.
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уран, сша, мир, алексей лихачев
Энергетика, уран, США, МИР, Алексей Лихачев
Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев
Лихачев: мировой рынок урана проиграл из-за слов США о возможности отказа от урана из РФ
СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Пока политический сигнал, который приходит из Вашингтона, он, мягко скажу, слегка расходится с практической деятельностью, которую реализуют американские компании", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках форума "Атомэкспо-2024".
"Ограничения "Росатома" (недружественными странами) - это в первую очередь серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов ", - добавил он.
"Но при этом это ни в коей мере нас не сдержит, постольку поскольку рынки дружественных стран - они для нас комфортны и растут", - подчеркнул гендиректор "Росатома".
Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России, напомнил Лихачев.
"Рынок в целом проиграл - надо честно говорить... Проиграл только потому, что кому-то в Вашингтоне захотелось как можно скорее озвучить будущие рестрикции против Российской Федерации", - сказал Лихачев.