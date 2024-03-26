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Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев

Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев - 26.03.2024, ПРАЙМ

Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев

Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:19+0300

2024-03-26T14:19+0300

2024-03-26T15:01+0300

энергетика

уран

сша

мир

алексей лихачев

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СИРИУС, 26 мар - ПРАЙМ. Политический сигнал из Вашингтона о возможности отказа от российского урана расходится с практическими потребностями США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Пока политический сигнал, который приходит из Вашингтона, он, мягко скажу, слегка расходится с практической деятельностью, которую реализуют американские компании", - сказал Лихачев в интервью телеканалу RT в рамках форума "Атомэкспо-2024"."Ограничения "Росатома" (недружественными странами) - это в первую очередь серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов ", - добавил он."Но при этом это ни в коей мере нас не сдержит, постольку поскольку рынки дружественных стран - они для нас комфортны и растут", - подчеркнул гендиректор "Росатома".Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России, напомнил Лихачев."Рынок в целом проиграл - надо честно говорить... Проиграл только потому, что кому-то в Вашингтоне захотелось как можно скорее озвучить будущие рестрикции против Российской Федерации", - сказал Лихачев.

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уран, сша, мир, алексей лихачев