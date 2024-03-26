https://1prime.ru/20240326/zelenskiy-846724608.html
"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском
Владимир Зеленский виноват в том. что не может обеспечить оборону против наступления Вооруженных сил России, пишет издание The Economist. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T17:47+0300
2024-03-26T17:47+0300
2024-03-26T17:47+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84283/34/842833468_0:142:2049:1294_1920x0_80_0_0_d1b1ce794f470a5a2d0110d2d0096e51.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский виноват в том. что не может обеспечить оборону против наступления Вооруженных сил России, пишет издание The Economist."Нет у Зеленского и особых оправданий задержкам со строительством оборонительных укреплений — особенно после того, как минувшим летом русские показали, что преимущество имеет обороняющаяся сторона с хорошо подготовленными позициями", - отмечают авторы материала.Они напоминают, что зеленский объявил о начале строительства таких укреплений только в ноябре 2023 года.По словам авторов, украинцы не могут обвинять Запад в неспосоюбности противостоять наступлению России, поскольку сами к нему не подготовились.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
https://1prime.ru/20240326/zelenskiy-846722813.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84283/34/842833468_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_ced7dbfa1560f196323e8673bba4eaa1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском
The Economist: Зеленский виноват в неспособности ВСУ обеспечить оборону
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский виноват в том. что не может обеспечить оборону против наступления Вооруженных сил России, пишет издание The Economist
.
"Нет у Зеленского и особых оправданий задержкам со строительством оборонительных укреплений — особенно после того, как минувшим летом русские показали, что преимущество имеет обороняющаяся сторона с хорошо подготовленными позициями", - отмечают авторы материала.
Они напоминают, что зеленский объявил о начале строительства таких укреплений только в ноябре 2023 года.
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО Украины
По словам авторов, украинцы не могут обвинять Запад в неспосоюбности противостоять наступлению России, поскольку сами к нему не подготовились.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.