https://1prime.ru/20240326/zelenskiy-846724608.html

"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском - 26.03.2024, ПРАЙМ

"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском

Владимир Зеленский виноват в том. что не может обеспечить оборону против наступления Вооруженных сил России, пишет издание The Economist. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T17:47+0300

2024-03-26T17:47+0300

2024-03-26T17:47+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский виноват в том. что не может обеспечить оборону против наступления Вооруженных сил России, пишет издание The Economist."Нет у Зеленского и особых оправданий задержкам со строительством оборонительных укреплений — особенно после того, как минувшим летом русские показали, что преимущество имеет обороняющаяся сторона с хорошо подготовленными позициями", - отмечают авторы материала.Они напоминают, что зеленский объявил о начале строительства таких укреплений только в ноябре 2023 года.По словам авторов, украинцы не могут обвинять Запад в неспосоюбности противостоять наступлению России, поскольку сами к нему не подготовились.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

https://1prime.ru/20240326/zelenskiy-846722813.html

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