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Кабмин поручил разработать дорожную карту развития экспорта малых АЭС
Кабмин поручил разработать дорожную карту развития экспорта малых АЭС - 27.03.2024, ПРАЙМ
Кабмин поручил разработать дорожную карту развития экспорта малых АЭС
Дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности предстоит разработать до 15 июля нынешнего года, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:12+0300
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2024-03-27T10:21+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности предстоит разработать до 15 июля нынешнего года, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Росатому", Минпромторгу, МИДу и Минэкономразвития поручено разработать "дорожную карту" развития экспортного потенциала АЭС малой мощности. Срок – до 15 июля", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Это поручение в числе других дано по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.
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россия, аэс, экспорт
Кабмин поручил разработать дорожную карту развития экспорта малых АЭС
Дорожную карту по экспорту российских малых АЭС предстоит разработать до 15 июля
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности предстоит разработать до 15 июля нынешнего года, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Росатому", Минпромторгу, МИДу и Минэкономразвития поручено разработать "дорожную карту" развития экспортного потенциала АЭС малой мощности. Срок – до 15 июля", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Это поручение в числе других дано по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.