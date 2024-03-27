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Кабмин поручил разработать дорожную карту развития экспорта малых АЭС

Кабмин поручил разработать дорожную карту развития экспорта малых АЭС - 27.03.2024, ПРАЙМ

Кабмин поручил разработать дорожную карту развития экспорта малых АЭС

Дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности предстоит разработать до 15 июля нынешнего года, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:12+0300

2024-03-27T10:12+0300

2024-03-27T10:21+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности предстоит разработать до 15 июля нынешнего года, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Росатому", Минпромторгу, МИДу и Минэкономразвития поручено разработать "дорожную карту" развития экспортного потенциала АЭС малой мощности. Срок – до 15 июля", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Это поручение в числе других дано по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.

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