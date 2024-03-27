https://1prime.ru/20240327/aeroflot-846796090.html
Росавиация разрешит "Аэрофлоту" выполнять рейсы в Макао и Тунис
Росавиация разрешит "Аэрофлоту" выполнять рейсы в Макао и Тунис - 27.03.2024, ПРАЙМ
Росавиация разрешит "Аэрофлоту" выполнять рейсы в Макао и Тунис
Росавиация в конце марта выдаст допуск "Аэрофлоту" на международные регулярные рейсы в специальный административный район КНР Макао и Тунис, соответствующий... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T21:20+0300
2024-03-27T21:20+0300
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Росавиация в конце марта выдаст допуск "Аэрофлоту" на международные регулярные рейсы в специальный административный район КНР Макао и Тунис, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, "Аэрофлот" с 31 марта 2024 года будет выполнять полеты из Москвы в Макао семь раз в неделю, также авиакомпания получит доступ к рейсам в Тунис в города Джерба— семь раз в неделю и Энфида — три раза в неделю. Ранее допуск к этим рейсам принадлежал авиакомпании "Роял Флайт". Росавиация с апреля прошлого года приостановила сертификат эксплуатанта АО "Авиакомпания "Роял Флайт" по заявлению самой авиакомпании. Также входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" получила допуск на выполнение международных регулярных рейсов два раза в неделю из Санкт-Петербурга в турецкий город Изимир, а со 2 апреля "Россия" получит временный допуск на рейсы три раза в неделю из Владивостока в Шанхай. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек.
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россия, макао, тунис, авиарейсы, международные авиарейсы, аэрофлот
РОССИЯ, МАКАО, ТУНИС, авиарейсы, международные авиарейсы, Аэрофлот
Росавиация разрешит "Аэрофлоту" выполнять рейсы в Макао и Тунис
Росавиация в марте выдаст допуск "Аэрофлоту" на рейсы в Макао и Тунис
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Росавиация в конце марта выдаст допуск "Аэрофлоту" на международные регулярные рейсы в специальный административный район КНР Макао и Тунис, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, "Аэрофлот" с 31 марта 2024 года будет выполнять полеты из Москвы в Макао семь раз в неделю, также авиакомпания получит доступ к рейсам в Тунис в города Джерба— семь раз в неделю и Энфида — три раза в неделю.
Ранее допуск к этим рейсам принадлежал авиакомпании "Роял Флайт". Росавиация с апреля прошлого года приостановила сертификат эксплуатанта АО "Авиакомпания "Роял Флайт" по заявлению самой авиакомпании.
Группа "Аэрофлот" представит новое летнее расписание
Также входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" получила допуск на выполнение международных регулярных рейсов два раза в неделю из Санкт-Петербурга в турецкий город Изимир, а со 2 апреля "Россия" получит временный допуск на рейсы три раза в неделю из Владивостока в Шанхай.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек.