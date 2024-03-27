Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/avto-846778947.html
Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге
Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге - 27.03.2024, ПРАЙМ
Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге
Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По информации производителя,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T15:01+0300
2024-03-27T15:24+0300
калуга
авто
завод
citroen
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846782970_0:254:2739:1795_1920x0_80_0_0_5bae40ed52c9a5ed5dd84bae05dcfd33.jpg
КАЛУГА, 27 мар - ПРАЙМ. Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По информации производителя, продажи начнутся в середине мая. Выпуск организован компанией "Автомобильные технологии", которая арендует площадку завода. Как ранее уточнял автопроизводитель, сборка ведется при поддержке восточного партнера. "Старт продаж намечен на середину мая", - сказал директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко. По его словам, дилерская сеть насчитывает более 40 автосалонов. Отгрузки машин в дилерские центры начнутся уже в начале мае. Безрученко рассказал, что в модернизацию производственных линий инвестированы сотни миллионов рублей. Объем производства, запланированный на текущий год, топ-менеджер не раскрыл, но уточнил, что мощность предприятия в целом составляет 108 тысяч автомобилей в год. Citroen C5 Aircross оснащен мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Автомобили собираются в одной комплектации - Feel, которая, в том числе, включает 6 подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ. Стоимость новинки - 4,3 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20240324/avto-846572337.html
калуга
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846782970_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_be7ac0a086d331cf1a7ebeec3ce2cad4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
калуга, авто, завод, citroen
Калуга, Авто, завод, Citroen
15:01 27.03.2024 (обновлено: 15:24 27.03.2024)
 
Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге

Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на автозаводе ПСМА в Калуге

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабочий в цехе калужского завода "ПСМА Рус"
Рабочий в цехе калужского завода ПСМА Рус - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛУГА, 27 мар - ПРАЙМ. Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По информации производителя, продажи начнутся в середине мая.
Выпуск организован компанией "Автомобильные технологии", которая арендует площадку завода. Как ранее уточнял автопроизводитель, сборка ведется при поддержке восточного партнера.
"Старт продаж намечен на середину мая", - сказал директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко. По его словам, дилерская сеть насчитывает более 40 автосалонов. Отгрузки машин в дилерские центры начнутся уже в начале мае.
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
Форточка захлопнулась. Какие авто подорожают уже в апреле
24 марта, 06:03
Безрученко рассказал, что в модернизацию производственных линий инвестированы сотни миллионов рублей. Объем производства, запланированный на текущий год, топ-менеджер не раскрыл, но уточнил, что мощность предприятия в целом составляет 108 тысяч автомобилей в год.
Citroen C5 Aircross оснащен мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Автомобили собираются в одной комплектации - Feel, которая, в том числе, включает 6 подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ. Стоимость новинки - 4,3 миллиона рублей.
 
КалугаАвтозаводCitroen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала