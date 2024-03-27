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Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге

Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге - 27.03.2024, ПРАЙМ

Серийное производство Citroen C5 Aircross началось на заводе в Калуге

Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По информации производителя,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T15:01+0300

2024-03-27T15:01+0300

2024-03-27T15:24+0300

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КАЛУГА, 27 мар - ПРАЙМ. Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, передает корреспондент РИА Новости. По информации производителя, продажи начнутся в середине мая. Выпуск организован компанией "Автомобильные технологии", которая арендует площадку завода. Как ранее уточнял автопроизводитель, сборка ведется при поддержке восточного партнера. "Старт продаж намечен на середину мая", - сказал директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко. По его словам, дилерская сеть насчитывает более 40 автосалонов. Отгрузки машин в дилерские центры начнутся уже в начале мае. Безрученко рассказал, что в модернизацию производственных линий инвестированы сотни миллионов рублей. Объем производства, запланированный на текущий год, топ-менеджер не раскрыл, но уточнил, что мощность предприятия в целом составляет 108 тысяч автомобилей в год. Citroen C5 Aircross оснащен мотором мощностью 175 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Автомобили собираются в одной комплектации - Feel, которая, в том числе, включает 6 подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, двухзонный климат-контроль и бесключевой доступ. Стоимость новинки - 4,3 миллиона рублей.

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калуга, авто, завод, citroen