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Reuters: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть
Reuters: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть - 27.03.2024, ПРАЙМ
Reuters: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть
Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на "недели или месяцы" или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T12:27+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на "недели или месяцы" или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет Reuters.Согласно данным издания, несколько банков в ОАЭ, включая First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank, заблокировали счета, связанные с торговлей российскими товарами. Reuters также сообщает, что Mashreq Bank, Ziraat и Vakifbank из Турции, а также ICBC и Bank of China из Китая, обрабатывали платежи в течение нескольких недель или месяцев.В связи с санкциями со стороны Соединенных Штатов банки требуют, чтобы клиенты предоставляли письменные гарантии о том, что никто из лиц, включенных в американский список SDN, не участвует в транзакциях.В результате начала военной операции на Украине, экспорт российской нефти и платежи были временно остановлены, но затем Москва переориентировала потоки из Европы в Азию и Африку.В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет налагать санкции на иностранные банки за сотрудничество с Россией. Это вызвало проблемы с платежами в некоторых банках Турции и Китая.
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Экономика, ТУРЦИЯ, Банки, Новости
Reuters: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть
Reuters: в банках Китая, ОАЭ и Турции усложнили оплату за российскую нефть
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на "недели или месяцы" или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет
Reuters.
Согласно данным издания, несколько банков в ОАЭ, включая First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank, заблокировали счета, связанные с торговлей российскими товарами. Reuters также сообщает, что Mashreq Bank, Ziraat и Vakifbank из Турции, а также ICBC и Bank of China из Китая, обрабатывали платежи в течение нескольких недель или месяцев.
В связи с санкциями со стороны Соединенных Штатов банки требуют, чтобы клиенты предоставляли письменные гарантии о том, что никто из лиц, включенных в американский список SDN, не участвует в транзакциях.
Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян, пишет СМИ
В результате начала военной операции на Украине, экспорт российской нефти и платежи были временно остановлены, но затем Москва переориентировала потоки из Европы в Азию и Африку.
В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет налагать санкции на иностранные банки за сотрудничество с Россией. Это вызвало проблемы с платежами в некоторых банках Турции и Китая.