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Байден в очередной раз публично оскорбил Путина
Байден в очередной раз публично оскорбил Путина - 27.03.2024, ПРАЙМ
Байден в очередной раз публично оскорбил Путина
В ходе своего выступления перед избирателями в штате Северная Каролина действующий глава Белого дома Джо Байден в очередной раз неприлично высказался в... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T07:00+0300
2024-03-27T07:00+0300
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В ходе своего выступления перед избирателями в штате Северная Каролина действующий глава Белого дома Джо Байден в очередной раз неприлично высказался в отношении российского президента Владимира Путина.Так, оскорбительное высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине."Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — ред.). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — отметил Байден.Президент США и раньше позволял себе оскорбительные заявления в адрес Путина. Так, недавно он спровоцировал дипломатический скандал, назвал президента России "убийцей". После начала российской спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин же, комментируя оскорбления по отношению к себе, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
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россия, сша, джо байден, владимир путин
РОССИЯ, США, Джо Байден, Владимир Путин
Байден в очередной раз публично оскорбил Путина
Президент США Байден снова оскорбительно высказался в адрес Путина
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В ходе своего выступления перед избирателями в штате Северная Каролина действующий глава Белого дома Джо Байден в очередной раз неприлично высказался в отношении российского президента Владимира Путина.
Так, оскорбительное высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине.
"Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — ред.). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — отметил Байден.
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Президент США и раньше позволял себе оскорбительные заявления в адрес Путина. Так, недавно он спровоцировал дипломатический скандал, назвал президента России "убийцей". После начала российской спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин же, комментируя оскорбления по отношению к себе, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало.
Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.