https://1prime.ru/20240327/bayden-846732848.html

Байден в очередной раз публично оскорбил Путина

Байден в очередной раз публично оскорбил Путина - 27.03.2024, ПРАЙМ

Байден в очередной раз публично оскорбил Путина

В ходе своего выступления перед избирателями в штате Северная Каролина действующий глава Белого дома Джо Байден в очередной раз неприлично высказался в... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T07:00+0300

2024-03-27T07:00+0300

2024-03-27T07:01+0300

россия

сша

джо байден

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_0:86:1611:992_1920x0_80_0_0_d5a90022f6bcac41ddaf4a63c7026b89.jpg

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В ходе своего выступления перед избирателями в штате Северная Каролина действующий глава Белого дома Джо Байден в очередной раз неприлично высказался в отношении российского президента Владимира Путина.Так, оскорбительное высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине."Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — ред.). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — отметил Байден.Президент США и раньше позволял себе оскорбительные заявления в адрес Путина. Так, недавно он спровоцировал дипломатический скандал, назвал президента России "убийцей". После начала российской спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин же, комментируя оскорбления по отношению к себе, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Состояние здоровья Байдена вызывает множество опасений не только в США, но по всему миру в целом. Так, 9-10 февраля телеканал ABC News совместно с Ipsos провели опрос, согласно результатам которого более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.

https://1prime.ru/20240321/ssha-846543734.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, джо байден, владимир путин