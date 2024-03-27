https://1prime.ru/20240327/bespilotnik-846793945.html

Премьер Латвии рассказала о поставках БПЛА на Украину

Премьер Латвии рассказала о поставках БПЛА на Украину - 27.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Латвии рассказала о поставках БПЛА на Украину

Коалиция по поставкам дронов Украине намерена в течение года поставить Киеву миллион беспилотников, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T19:56+0300

2024-03-27T19:56+0300

2024-03-27T19:56+0300

спецоперация на украине

украина

латвия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846027246_193:103:1242:693_1920x0_80_0_0_b23376610aad1abb238adaa0123a775d.jpg

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Коалиция по поставкам дронов Украине намерена в течение года поставить Киеву миллион беспилотников, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня. "Вместе с Великобританией мы возглавляем коалицию по поставкам дронов. Мы пытаемся поставить Украине 1 миллион дронов в течение года", — сказала Силиня на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Кроме того, она заявила, что Россия была и остается угрозой не только для Украины, но и для Европы, поэтому ЕС надо делать больше для обеспечения собственной защиты. Ранее министерство обороны Великобритании сообщало, что Британия и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдет из объявленного ранее очередного пакета военной помощи. В начале марта сообщалось, что к коалиции присоединилась Канада, которая уже пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для беспилотников и планировала отправить еще более 800 дронов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240327/evropa-846787799.html

украина

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, латвия