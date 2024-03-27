https://1prime.ru/20240327/euroclear-846736657.html

Бельгийская Euroclear удержит доходы от замороженных российских активов

Бельгийская Euroclear удержит доходы от замороженных российских активов - 27.03.2024, ПРАЙМ

Бельгийская Euroclear удержит доходы от замороженных российских активов

Евросоюз принял решение удержать пять миллиардов евро доходов с заблокированных активов России для оплаты юридических тяжб с россиянами, пишет издание Politico, | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:01+0300

2024-03-27T10:01+0300

2024-03-27T10:09+0300

брюссель

euroclear

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Евросоюз принял решение удержать пять миллиардов евро доходов с заблокированных активов России для оплаты юридических тяжб с россиянами, пишет издание Politico, ссылаясь на соответствующие документы."Euroclear (расчетно-клиринговая система - ред.)... получила разрешение сохранить доходы, полученные от инвестирования... (российских активов) в 2022 и 2023 годах... Пять миллиардов евро... - это буфер, который позволит оплатить текущие и потенциальные иски в России и где-либо еще", - указывается в материале газеты.Несмотря на поступившую информацию, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что не получал данные о буфере в пять миллиардов евро. По его словам, сумма слишком крупная для того, чтобы быть буфером.Ранее Guardian писала, что в Европейском союзе рассматривают вопрос сохранения в блоке части доходов с замороженных российских активов, чтобы при необходимости направить их на возможные юридические тяжбы с Россией.Euroclear, в свою очередь, может воспользоваться 10% доходов, поступивших после 15 февраля 2024 года, для обеспечения дальнейших гарантий. В крайнем случае система может попросить ЕС предоставить ей дополнительные средства.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров.

https://1prime.ru/20240322/846592959.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брюссель, euroclear, замороженные российские активы