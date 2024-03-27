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В Европе хотят "заставить" Китай надавить на Россию ради Украины
В Европе хотят "заставить" Китай надавить на Россию ради Украины - 27.03.2024, ПРАЙМ
В Европе хотят "заставить" Китай надавить на Россию ради Украины
Европа хочет, чтобы Китай использовал свой вес и "заставил" Россию прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T17:20+0300
2024-03-27T17:20+0300
2024-03-27T17:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европа хочет, чтобы Китай использовал свой вес и "заставил" Россию прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.Глава нидерландского правительства 26027 марта посетил с визитом Пекин."Будучи геополитической сверхдержавой, Китай играет решающую роль в мире, когда речь идет об экономической стабильности, международной безопасности и переходе к "зеленой" экономике. Кроме того, Китай является крупным торговым партнером", - сказал он по итогам визита.Рютте отметил необходимость вести с Китаем диалог.Кроме того, премьер сообщил, что обсудил с китайскими властями ситуацию на Украине. По его словам, Европа хочет, чтобы КНР использовала свой вес, чтобы "заставить" Россиию положить конфликту конец.
https://1prime.ru/20240326/kitay-846716791.html
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китай, европа, нидерланды, россия, украина
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, УКРАИНА
В Европе хотят "заставить" Китай надавить на Россию ради Украины
Рютте: Европа хочет, чтобы Китай "заставил" РФ положить конец конфликту на Украине
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европа хочет, чтобы Китай использовал свой вес и "заставил" Россию прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Глава нидерландского правительства 26027 марта посетил с визитом Пекин.
"Будучи геополитической сверхдержавой, Китай играет решающую роль в мире, когда речь идет об экономической стабильности, международной безопасности и переходе к "зеленой" экономике. Кроме того, Китай является крупным торговым партнером", - сказал он по итогам визита.
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Рютте отметил необходимость вести с Китаем диалог.
Кроме того, премьер сообщил, что обсудил с китайскими властями ситуацию на Украине. По его словам, Европа хочет, чтобы КНР использовала свой вес, чтобы "заставить" Россиию положить конфликту конец.