https://1prime.ru/20240327/germaniya--846739677.html

Немцы осознали опасность гостей из Украины и пришли в ужас, пишет СМИ

Немцы осознали опасность гостей из Украины и пришли в ужас, пишет СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ

Немцы осознали опасность гостей из Украины и пришли в ужас, пишет СМИ

Германию охватила новая тревога – там размышляют о том, что победа России в специальной военной операции приведет к новой волне беженцев из Украины. Более того, | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:59+0300

2024-03-27T10:59+0300

2024-03-27T10:59+0300

спецоперация на украине

украина

германия

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Германию охватила новая тревога – там размышляют о том, что победа России в специальной военной операции приведет к новой волне беженцев из Украины. Более того, некоторые эксперты спешат обвинить Москву в попытке использовать миграционный кризис для расшатывания обстановки на Западе, пишет турецкая Hürriyet.Дискуссии о целесообразности передачи Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus еще продолжаются, но появилась новая тема для споров – миграция. Один из немецких исследователей Джеральд Кнаус предупредил: "Поражение Киева будет означать для нас мощнейшую миграционную катастрофу с 1940-х годов". Он отметил, что многие европейские государство пока отказываются посмотреть правде в глаза и осознать проблему.Десять миллионов украинцев уже покинули свою страну из-за боевых действий, только за март 2022-го три миллиона беженцев нашли приют в Европе. Кнаус сообщил, что, по последним данным, в странах Евросоюза разместили 4,2 миллиона украинцев, из которых 1,2 миллиона – в Германии. Ухудшение ситуации на фронте означает новую волну желающих переселиться в благополучные страны. Такую финансовую и социальную ношу государства попросту не вытянут.По данным Государственной службы статистики Украины, примерная численность населения страны на 1 января 2022 года составила более 41 миллион человек. При этом в российском МИДе озвучивали другие данные: население Украины с начала "майдана" сократилось с 46 до 25 миллионов. И с каждым годом убыль населения становилась все заметнее.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240304/ukraine-845851276.html

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украина, германия