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Минэкономразвития рассказал об уровне инфляции на 25 марта

Минэкономразвития рассказал об уровне инфляции на 25 марта - 27.03.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития рассказал об уровне инфляции на 25 марта

Инфляция в России на 25 марта составила 7,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 27.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-27T20:21+0300

2024-03-27T20:21+0300

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России на 25 марта составила 7,61% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 19 по 25 марта 2024 года инфляция составила 0,11%, год к году темпы роста цен составили 7,61%", — говорится в документе. На 18 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, составляла 7,58%. Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,1%. При этом на продукты питания без учета плодоовощной продукции рост цен составил 0,19%. "В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,09%. На легковые автомобили сохранился околонулевой рост цен (0,02%). Ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов (-0,33%), замедлился рост цен на медикаменты (до 0,18%) и обувь. На бензин и дизель умеренный рост цен (0,08% и 0,11% соответственно)", — добавили авторы обзора. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг — цены снизились на 0,02% на фоне удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (на 1,61%).

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