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Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек - 27.03.2024, ПРАЙМ
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек
МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус сити холле" по состоянию 20.15 мск среды, в нем 143 человека. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T20:35+0300
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происшествия
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крокус сити холл
погибшие
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус сити холле" по состоянию 20.15 мск среды, в нем 143 человека. Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 20.15 мск размещен на официальном сайте ведомства. Отмечается, что информация будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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россия, москва, крокус сити холл, погибшие, мчс
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл, погибшие, МЧС
20:35 27.03.2024
 
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек

МЧС опубликовали обновленный список погибших при теракте в "Крокусе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщина возлагает цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла"
Женщина возлагает цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 мар ПРАЙМ. МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус сити холле" по состоянию 20.15 мск среды, в нем 143 человека.
Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 20.15 мск размещен на официальном сайте ведомства. Отмечается, что информация будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.
В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Цветы у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", сообщил СК
17:41
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАКрокус сити холлпогибшиеМЧС
 
 
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