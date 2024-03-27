https://1prime.ru/20240327/krokus-846795645.html

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек - 27.03.2024, ПРАЙМ

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек

МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус сити холле" по состоянию 20.15 мск среды, в нем 143 человека. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T20:35+0300

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2024-03-27T20:35+0300

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крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. МЧС России опубликовало список погибших при теракте в "Крокус сити холле" по состоянию 20.15 мск среды, в нем 143 человека. Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 20.15 мск размещен на официальном сайте ведомства. Отмечается, что информация будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

https://1prime.ru/20240327/krokus-846789113.html

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россия, москва, крокус сити холл, погибшие, мчс