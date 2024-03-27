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Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински" - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински"
Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински" - 27.03.2024, ПРАЙМ
Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински"
Жители Мариуполя хотят получить российские паспорта, ожидают присоединения Донецкой Народной Республики к Ростовской области и называют бандеровцами украинских... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:40+0300
2024-03-27T10:40+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Жители Мариуполя хотят получить российские паспорта, ожидают присоединения Донецкой Народной Республики к Ростовской области и называют бандеровцами украинских силовиков. Об этом рассказал корреспондент японского издания Daily Shincho.По словам японского журналиста, магазины, супермаркеты и другие коммерческие объекты работают без проблем, предлагают широкий ассортимент товаров. Корреспондент также поговорил с местными жителями. Одна женщина рассказала, что довольна размером российской пенсии, другая пожаловалась на разваленную Украиной экономику города. Один пенсионер высказал презрение к украинским силовикам, называя их бандеровцами и рассказывая, как они его обворовывали.Кроме того, мариупольцы осуждали действия "Азова"*, который, по словам корреспондента, в Японии изображали героями. "Эти люди совершали нечто совершенно противоположное поддержанию общественного порядка. Они делали просто недопустимые вещи", - рассказывали жители.Один мужчина отмечал, как боевики крали товары из магазинов, другой говорил, что сопротивляться им было бесполезно, а третий пожаловался на наркоэпидемию из-за "Азова"*."Я думал, что если я пойду в город и поговорю с гражданами, то найду среди них многих, настроенных проукраински, но я ошибался. На самом деле каждый человек, кажется, принял сложившуюся в Мариуполе ситуацию по своим причинам, включая тех, кто решил жить в Мариуполе, в какой бы стране он ни оказался, тех, у кого есть обида на Украину, и тех, кто считает, что нахождение в составе России открывает более светлые перспективы", - передает корреспондент.По его словам, жители Мариуполя считают мирной сложившуюся ситуацию.Полный текст читайте на ИноСМИ* Запрещенная в России террористическая организация
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япония, мариуполь, россия, украина
Спецоперация на Украине, ЯПОНИЯ, Мариуполь, РОССИЯ, УКРАИНА
10:40 27.03.2024
 
Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински"

DS: для Мариуполя нахождение в составе России открывает широкие перспективы

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Жители Мариуполя хотят получить российские паспорта, ожидают присоединения Донецкой Народной Республики к Ростовской области и называют бандеровцами украинских силовиков. Об этом рассказал корреспондент японского издания Daily Shincho.
По словам японского журналиста, магазины, супермаркеты и другие коммерческие объекты работают без проблем, предлагают широкий ассортимент товаров. Корреспондент также поговорил с местными жителями. Одна женщина рассказала, что довольна размером российской пенсии, другая пожаловалась на разваленную Украиной экономику города. Один пенсионер высказал презрение к украинским силовикам, называя их бандеровцами и рассказывая, как они его обворовывали.
Кроме того, мариупольцы осуждали действия "Азова"*, который, по словам корреспондента, в Японии изображали героями.
"Эти люди совершали нечто совершенно противоположное поддержанию общественного порядка. Они делали просто недопустимые вещи", - рассказывали жители.
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Один мужчина отмечал, как боевики крали товары из магазинов, другой говорил, что сопротивляться им было бесполезно, а третий пожаловался на наркоэпидемию из-за "Азова"*.
"Я думал, что если я пойду в город и поговорю с гражданами, то найду среди них многих, настроенных проукраински, но я ошибался. На самом деле каждый человек, кажется, принял сложившуюся в Мариуполе ситуацию по своим причинам, включая тех, кто решил жить в Мариуполе, в какой бы стране он ни оказался, тех, у кого есть обида на Украину, и тех, кто считает, что нахождение в составе России открывает более светлые перспективы", - передает корреспондент.
По его словам, жители Мариуполя считают мирной сложившуюся ситуацию.
Полный текст читайте на ИноСМИ
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Спецоперация на УкраинеЯПОНИЯМариупольРОССИЯУКРАИНА
 
 
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