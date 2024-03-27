https://1prime.ru/20240327/mariupol-846738451.html

Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински"

Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински" - 27.03.2024, ПРАЙМ

Японец посетил Мариуполь и удивился. "Нет людей, настроенных проукраински"

Жители Мариуполя хотят получить российские паспорта, ожидают присоединения Донецкой Народной Республики к Ростовской области и называют бандеровцами украинских... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:40+0300

2024-03-27T10:40+0300

2024-03-27T10:40+0300

спецоперация на украине

япония

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Жители Мариуполя хотят получить российские паспорта, ожидают присоединения Донецкой Народной Республики к Ростовской области и называют бандеровцами украинских силовиков. Об этом рассказал корреспондент японского издания Daily Shincho.По словам японского журналиста, магазины, супермаркеты и другие коммерческие объекты работают без проблем, предлагают широкий ассортимент товаров. Корреспондент также поговорил с местными жителями. Одна женщина рассказала, что довольна размером российской пенсии, другая пожаловалась на разваленную Украиной экономику города. Один пенсионер высказал презрение к украинским силовикам, называя их бандеровцами и рассказывая, как они его обворовывали.Кроме того, мариупольцы осуждали действия "Азова"*, который, по словам корреспондента, в Японии изображали героями. "Эти люди совершали нечто совершенно противоположное поддержанию общественного порядка. Они делали просто недопустимые вещи", - рассказывали жители.Один мужчина отмечал, как боевики крали товары из магазинов, другой говорил, что сопротивляться им было бесполезно, а третий пожаловался на наркоэпидемию из-за "Азова"*."Я думал, что если я пойду в город и поговорю с гражданами, то найду среди них многих, настроенных проукраински, но я ошибался. На самом деле каждый человек, кажется, принял сложившуюся в Мариуполе ситуацию по своим причинам, включая тех, кто решил жить в Мариуполе, в какой бы стране он ни оказался, тех, у кого есть обида на Украину, и тех, кто считает, что нахождение в составе России открывает более светлые перспективы", - передает корреспондент.По его словам, жители Мариуполя считают мирной сложившуюся ситуацию.Полный текст читайте на ИноСМИ* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240326/ssha-846729122.html

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япония, мариуполь, россия, украина