https://1prime.ru/20240327/mir-846772857.html

НСПК сообщила о приостановке партнерства Samsung Pay и "Мир"

НСПК сообщила о приостановке партнерства Samsung Pay и "Мир" - 27.03.2024, ПРАЙМ

НСПК сообщила о приостановке партнерства Samsung Pay и "Мир"

Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, - Samsung Pay - приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", сообщила РИА... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:13+0300

2024-03-27T13:13+0300

2024-03-27T13:14+0300

карта "мир"

нспк

samsungpay

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, - Samsung Pay - приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", сообщила РИА Новости пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). "Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в приложении Samsung Pay будет недоступно. Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", - сказали в НСПК. Пресс-служба НСПК также отметила, что при этом пользователям телефонов на базе ОС Android версии 7.0 и выше доступно для установки и использования платежное приложение Mir Pay, разработанное специально для бесконтактной оплаты картами российской платежной системы. "Скачать Mir Pay можно через RuStore и App Gallery", - добавили там. Ранее в среду Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в платежном сервисе Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля.

https://1prime.ru/20240320/turizm-846520293.html

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карта "мир", нспк, samsungpay