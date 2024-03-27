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НСПК сообщила о приостановке партнерства Samsung Pay и "Мир"
НСПК сообщила о приостановке партнерства Samsung Pay и "Мир" - 27.03.2024, ПРАЙМ
НСПК сообщила о приостановке партнерства Samsung Pay и "Мир"
Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, - Samsung Pay - приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", сообщила РИА... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:13+0300
2024-03-27T13:13+0300
2024-03-27T13:14+0300
карта "мир"
нспк
samsungpay
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, - Samsung Pay - приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", сообщила РИА Новости пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК). "Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в приложении Samsung Pay будет недоступно. Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", - сказали в НСПК. Пресс-служба НСПК также отметила, что при этом пользователям телефонов на базе ОС Android версии 7.0 и выше доступно для установки и использования платежное приложение Mir Pay, разработанное специально для бесконтактной оплаты картами российской платежной системы. "Скачать Mir Pay можно через RuStore и App Gallery", - добавили там. Ранее в среду Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в платежном сервисе Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля.
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карта "мир", нспк, samsungpay
карта "Мир", НСПК, SamsungPay
НСПК сообщила о приостановке партнерства Samsung Pay и "Мир"
НСПК: Samsung Pay приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир"
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, - Samsung Pay - приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", сообщила РИА Новости пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в приложении Samsung Pay будет недоступно. Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир", - сказали в НСПК.
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Пресс-служба НСПК также отметила, что при этом пользователям телефонов на базе ОС Android версии 7.0 и выше доступно для установки и использования платежное приложение Mir Pay, разработанное специально для бесконтактной оплаты картами российской платежной системы.
"Скачать Mir Pay можно через RuStore и App Gallery", - добавили там.
Ранее в среду Samsung сообщил, что добавление и использование карт "Мир" в платежном сервисе Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля.