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Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей - 27.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240327/moskvich-846770541.html
Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей
Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей - 27.03.2024, ПРАЙМ
Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей
На фоне снижения цен в автосалонах наблюдается всплеск интереса к автомобилям "Москвич 3". Дилеры подчеркивают, что в продаже остались лишь несколько машин,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T12:04+0300
2024-03-27T12:04+0300
экономика
авто
спрос на легковые авто
автозавод "москвич"
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На фоне снижения цен в автосалонах наблюдается всплеск интереса к автомобилям "Москвич 3". Дилеры подчеркивают, что в продаже остались лишь несколько машин, сообщает издание "За рулем".Стоимость "третьего" кроссовера в комплектациях "Стандарт" и "Стандарт плюс" упала на 630 тысяч рублей, а в версии "Комфорт" – на 712 тысяч рублей. Теперь за модель просят от 1,590 миллиона до 1,766 миллиона рублей."Разлетаются как пирожки", – рассказал представитель одного из салонов.В начале марта заметно подешевел и лифтбек "Москвич 6", но эта модель пока представлена в достаточном количестве у дилеров. На заводе снижение цен объяснили новым подходом. Предполагается, что такие прайс-листы будут действовать до 31 марта.В первом квартале 2024 года многие автопроизводители в России уменьшили стоимость своих моделей. Раньше продавцы предлагали "прямые скидки". К тому же, некоторые дилеры начали продавать автомобили с собственным дисконтом — по сути, отказываясь от части прибыли, чтобы распродать экземпляры.
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авто, спрос на легковые авто, автозавод "москвич"
Экономика, Авто, спрос на легковые авто, автозавод "Москвич"
12:04 27.03.2024
 
Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей

Дилеры рассказали о высоком спросе на авторынке на отечественные "Москвичи"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобилей "Москвич" у всех официальных дилеров
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На фоне снижения цен в автосалонах наблюдается всплеск интереса к автомобилям "Москвич 3". Дилеры подчеркивают, что в продаже остались лишь несколько машин, сообщает издание "За рулем".
Стоимость "третьего" кроссовера в комплектациях "Стандарт" и "Стандарт плюс" упала на 630 тысяч рублей, а в версии "Комфорт" – на 712 тысяч рублей. Теперь за модель просят от 1,590 миллиона до 1,766 миллиона рублей.
"Разлетаются как пирожки", – рассказал представитель одного из салонов.
В начале марта заметно подешевел и лифтбек "Москвич 6", но эта модель пока представлена в достаточном количестве у дилеров. На заводе снижение цен объяснили новым подходом. Предполагается, что такие прайс-листы будут действовать до 31 марта.
В первом квартале 2024 года многие автопроизводители в России уменьшили стоимость своих моделей. Раньше продавцы предлагали "прямые скидки". К тому же, некоторые дилеры начали продавать автомобили с собственным дисконтом — по сути, отказываясь от части прибыли, чтобы распродать экземпляры.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Дилеры предупредили о новых ценах на автомобили
25 марта, 16:45
 
ЭкономикаАвтоспрос на легковые автоавтозавод "Москвич"
 
 
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