https://1prime.ru/20240327/moskvich-846770541.html

Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей

Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей - 27.03.2024, ПРАЙМ

Раскупили почти все: этот автомобиль подешевел в России на 700 тысяч рублей

На фоне снижения цен в автосалонах наблюдается всплеск интереса к автомобилям "Москвич 3". Дилеры подчеркивают, что в продаже остались лишь несколько машин,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T12:04+0300

2024-03-27T12:04+0300

2024-03-27T12:04+0300

экономика

авто

спрос на легковые авто

автозавод "москвич"

https://cdnn.1prime.ru/img/84018/89/840188969_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9619b0f20568ad6a23119957c1a13768.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На фоне снижения цен в автосалонах наблюдается всплеск интереса к автомобилям "Москвич 3". Дилеры подчеркивают, что в продаже остались лишь несколько машин, сообщает издание "За рулем".Стоимость "третьего" кроссовера в комплектациях "Стандарт" и "Стандарт плюс" упала на 630 тысяч рублей, а в версии "Комфорт" – на 712 тысяч рублей. Теперь за модель просят от 1,590 миллиона до 1,766 миллиона рублей."Разлетаются как пирожки", – рассказал представитель одного из салонов.В начале марта заметно подешевел и лифтбек "Москвич 6", но эта модель пока представлена в достаточном количестве у дилеров. На заводе снижение цен объяснили новым подходом. Предполагается, что такие прайс-листы будут действовать до 31 марта.В первом квартале 2024 года многие автопроизводители в России уменьшили стоимость своих моделей. Раньше продавцы предлагали "прямые скидки". К тому же, некоторые дилеры начали продавать автомобили с собственным дисконтом — по сути, отказываясь от части прибыли, чтобы распродать экземпляры.

https://1prime.ru/20240325/avto-846688814.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, автозавод "москвич"