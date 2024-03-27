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В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину - 27.03.2024, ПРАЙМ
В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
Отправка сил НАТО на Украину спровоцирует конфликт с Россией, Альянс к нему не готов. Об этом написал в социальной сети X бывший советник главы Пентагона,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T12:28+0300
2024-03-27T12:28+0300
2024-03-27T12:28+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Отправка сил НАТО на Украину спровоцирует конфликт с Россией, Альянс к нему не готов. Об этом написал в социальной сети X бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Русские к этому готовы, а мы – нет", - отметил он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, США
В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
Макгрегор: НАТО не готова к войне с Россией в случае отправки сил на Украину
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Отправка сил НАТО на Украину спровоцирует конфликт с Россией, Альянс к нему не готов. Об этом написал в социальной сети X
бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Русские к этому готовы, а мы – нет", - отметил он.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.