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В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину - 27.03.2024, ПРАЙМ
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В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину - 27.03.2024, ПРАЙМ
В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
Отправка сил НАТО на Украину спровоцирует конфликт с Россией, Альянс к нему не готов. Об этом написал в социальной сети X бывший советник главы Пентагона,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T12:28+0300
2024-03-27T12:28+0300
спецоперация на украине
украина
нато
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Отправка сил НАТО на Украину спровоцирует конфликт с Россией, Альянс к нему не готов. Об этом написал в социальной сети X бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Русские к этому готовы, а мы – нет", - отметил он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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украина, нато, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, США
12:28 27.03.2024
 
В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину

Макгрегор: НАТО не готова к войне с Россией в случае отправки сил на Украину

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Отправка сил НАТО на Украину спровоцирует конфликт с Россией, Альянс к нему не готов. Об этом написал в социальной сети X бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Русские к этому готовы, а мы – нет", - отметил он.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОСША
 
 
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